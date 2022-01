Dad, Nappi (Lega) a De Luca “Parlare meno, lavorare di più”

consigliere regionale della Lega e componente della Commissione istruzione del Consiglio regionale della Campania.

“Per De Luca, la Dad per i bambini non vaccinati ‘è una misura odiosa e discriminatoria’. Invece evocare il lanciafiamme per i campani #novax sarebbe democratico e inclusivo. Ma mi faccia il piacere! Parlare meno, lavorare di più”. Lo scrive suSeverino Nappi,