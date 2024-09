Da ‘The Bad Guy’ e ‘Lidia Poët’, svelato il programma di Alice nella città

4 minuto di lettura

(Adnkronos) – 'Alice nella città' batte il ciak per la sua 22esima edizione, in programma dal 16 al 27 ottobre. Diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma riserva quest'anno grande spazio alla serialità, a partire dalle seconde stagioni de ‘La legge di Lidia Poët 2’ con Matilda De Angelis, di ‘The Bad Guy 2’ con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi e 'Nudes' di Laura Luchetti. Annunciata anche la serie ‘Adorazione’ di Stefano Mordini. Grande attesa per l'anteprima di 'A Real Pain' di e con il candidato all’Academy Award Jesse Eisenberg e il vincitore dell’Emmy e del Golden Globe Kieran Culkin (star della serie 'Succession'), in arrivo il 27 febbraio 2025 nelle sale italiane con Searchlight Pictures. Alice 2024 rende omaggio a due grandi maestri del cinema internazionale: Francis Ford Coppola e Ridley Scott. Dopo l’annunciato evento di pre-apertura, lunedì 14 ottobre a Cinecittà, con l’anteprima italiana di 'Megalopolis' (evento organizzato in coproduzione con la Festa del Cinema), Ridley Scott sarà protagonista, martedì 15 ottobre di un incontro con le giurie di Alice nella città, gli studenti delle scuole di cinema, gli accreditati e il pubblico all’Auditorium Parco della Musica. Per raccontare Scott la kermesse dedicata alle nuove generazioni ha scelto di partire dal principio mostrando il cortometraggio del 1965 'The Boy and the Bycicle' realizzato ai tempi degli studi al Royal College of Art e da lui scritto, diretto e prodotto con l'aiuto di suo fratello Tony Scott, che interpreta se stesso. Un'altra grande star 'animerà' questa edizione: l'attore Danny De Vito, protagonista di una masterclass in occasione dell’anteprima fuori concorso della commedia 'A Sudden Case Of Christmas' di Peter Chelsom, girato e ambientato in Italia. In occasione del ventesimo anniversario della morte di Christopher Reeve, l'omaggio al grande attore con una proiezione speciale dell’atteso documentario 'Super/Man: The Christopher Reeve Story' dei registi Ian Bonhôte e Peter Ettedgui. La proiezione si terrà giovedì 10 ottobre alle ore 20.30 al Cinema Adriano, nuova location della rassegna, alla presenza dei due registi e del figlio Matthew Reeve. Alla 22esima edizione torna Womenlands', la linea di incontri per mettere in luce un nuovo ruolo della donna nella società contemporanea e di premi. Alice 2024 assegnerà il 'Womenlands Excellence Award' a Rossy de Palma (protagonista anche di una masterclass), Paz Vega e Matilda De Angelis. Eccellenze del presente ma anche del passato. Ad Alice 2024 l'anteprima del documentario di Tommaso Romanelli 'No more trouble', che racconta di Andrea Romanelli: progettista navale e velista scomparso in mare. Stava tentando, con Giovanni Soldini, il record nella traversata dell’Atlantico. Il figlio Tommaso aveva 4 anni e ora, da regista, affronta un viaggio nella memoria alla scoperta del padre. Infanzia e adolescenza in tutte le sue forme, generi, temi e linguaggi attraverso 'Blitz' del premio Oscar Sir Steve McQueen con Saoirse Ronan, Paul Weller, Stephen Graham, Harris Dickinson, il già annunciato 'Il ragazzo dai pantaloni rosa','Under The Volcano' di Damian Kocur, candidato per la Polonia all’Oscar per il miglior film internazionale, che scava nel profondo del senso di colpa, verso sé stessi e il proprio Paese, mentre esplode il conflitto a Kiev. Torna ad Alice nella città Lisa Brühlmann, dopo 'Blue My Mind', con il suo nuovo film 'When We Were Sisters', un racconto tutto al femminile piuttosto anticonvenzionale a cui fa eco Paz Vega, con il suo sorprendente esordio alla regia 'Rita' mentre si annuncia film rivelazione di questa edizione 'The Outrun' di Nora Fingscheidt con una sorprendente Saoirse Ronan, un film che non risparmia dettagli sul degrado e sul recupero dell'animo umano. Nell'importanza di far confluire la realtà nel cinema, di mediare tra l’una e l’altro, si trova il senso del lavoro di Yasemin Samdereli che, in collaborazione con Deka Mohamed Osman, porta sullo schermo in 'Non dirmi che hai paura' la vita di Samia Yusuf Omar, l’atleta olimpionica morta annegata nell'aprile del 2012 mentre stava cercando di fuggire da un regime brutale per raggiungere le coste italiane su un barcone di migranti partito dalla Libia. Ancora una volta Andrea Arnold si muove nella dura realtà della vita dei ragazzi, ma questa volta, attraverso l'elemento fantastico, intensifica i loro sentimenti e le loro percezioni e in 'Bird' ne racconta le ribellioni appassionate e le loro trasformazioni emotive e fisiche. La kermesse rinnova l’attenzione al mondo del cortometraggio con la sezione 'Onde corte', che ospita 40 opere che saranno proiettate dal 18 al 20 ottobre all’Auditorium della Conciliazione. Un luogo di scoperta che segna anche l’esordio alla regia di alcuni attori che passano dietro la macchina con un cortometraggio come Maurizio Lombardi con 'Marcello' e Francesco Gheghi con il cortometraggio 'La buona condotta'. Al mondo del corto guarda anche la seconda edizione degli 'Short Film Days', che tornano a Palazzo delle Esposizioni: un progetto legato ai registi emergenti di cortometraggi che aspirano a realizzare il proprio esordio per il cinema e la serialità. —[email protected] (Web Info)

