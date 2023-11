Da SSIP e Gruppo Giovani Confindustria Moda l’idea di un incubatore per startup a supporto del comparto Moda

“Puntare sulla Ricerca e sulle innovazioni per aumentare la qualità, per la tutela dei prodotti del comparto Moda, più in generale del Made in Italy”. E’ la sintesi dell’incontro che si è svolto fra la Stazione Sperimentale delle Pelli ed una delegazione dei Giovani imprenditori di Confindustria, guidata da Carlo Briccola, Presidente Gruppo Giovani Confindustria Moda che tiene insieme, con Assocalzaturifici, Assopellettieri, Federorafi, Anfao, Smi, Aip ed UNIC, Unione Concerie Italiane, che ha contribuito alla organizzazione dell’incontro, e da Federica De Pascale, Presidente dei Giovani Imprenditori di Assocalzaturifici, l’associazione rappresenta a livello nazionale le imprese a carattere industriale che operano nel settore della produzione delle calzature.Presso il parco Tecnologico di Pozzuoli, il Direttore Generale, Edoardo Imperiale, ha accolto la rappresentanza.Fra i presenti Anna Neri, Neri Romualdo srl, Gloria Bracalente, B.A.G. (Nero Giardini), Eleonara Annachiara De Lucia, Marciano srl, Viola Dalle Mese, Conceria Montebello, Thomas Schlecht, Parabiaco Collezioni srl, Matteo Lambruschi, LA-RI srl, Tommaso Guida, Guida Italy srl, Stefano Parotti, SICERP spa, Gioile Russo, OXMOX Italy. All’incontro Antonio Amato, leader del gruppo Giovani Confindustria Napoli,Nel suo intervento Imperiale ha illustrato le iniziative della Stazione Sperimentale con particolare riferimento alle attività che hanno un impatto concreto per le imprese del comparto moda e per i produttori di calzature.Dal Politecnico del cuoio, corso ITS Moda, coordinato dalla dottoressa Serena Iossa, un link utile ed attuale. I corsi sono, infatti, finalizzati alla formazione della figura dell’Innovation Leather Manager destinato al settore moda, con particolare riferimento ai principali comparti produttivi, della calzatura, della pelletteria e della guanteria. Si tratta di figure professionali in grado anche di migliorare i processi di sostenibilità delle imprese, di contribuire alla transizione digitale e di cogliere le opportunità dell’economia circolare.Si è parlato dei Progetti di ricerca, e particolarmente di quelli derivanti dal partenariato esteso MICS Made in Italy circolare e sostenibile, un programma di ricerca imponente, attivato con fondi del PNRR, per avvicinare le imprese e il mondo della ricerca nelle più attuali sfide, sull’innovazione e la transizione green dei prodotti di punta del made in Italy.

“Con i giovani industriali – ha detto Imperiale – un confronto costruttivo. L’obiettivo al quale lavoriamo, con il Politecnico del Cuoio, è quello di mettere in piedi un incubatore finalizzato a far nascere startup tecnologiche a supporto del comparto Moda, con particolare riferimento al settore pelle, per la realizzazione di scarpe, borse, valigie, altri accessori. Un acceleratore di startup sull’economia circolare, sulle nuove tecnologie, sulla valorizzazione degli scarti. La SSIP, con i suoi laboratori, con i programmi di ricerca e le sue competenze, quale unico Ente di Ricerca riconosciuto a livello nazionale è in grado di assicurare questa sfida, di accompagnare le realtà più importanti del mercato e le nuove esperienze”

“Serve sperimentare prodotti moderni, formare nuove figure e di promuovere un circuito sempre più sostenibile, per questo abbiamo deciso di lavorare ad un protocollo di intesa per strutturare questo percorso” ha concluso Imperiale.

“La visita è stata molto interessante e formativa” ha sottolineato Carlo Briccola. “Ci portiamo a casa una grande volontà di raccontare ed informare il consumatore che spesso è poco informato. Noi giovani – ha proseguito – dobbiamo essere testimonianza attiva di buona informazione e consapevolezza, di Sostenibilità concreta e coerente”.

Per Federica De Pascale, presidente di Assocalzaturifici: “Significativi gli spunti captati durante la visita: abbiamo costatato quanto sia impattante il lavoro di ricerca e quanto sia fondamentale la sensibilizzazione al fine di garantire una chiara identificazione del prodotto di qualità e, di conseguenza, una maggiore tutela per il consumatore”.

I Giovani di Confindustria Moda, dopo aver visitato i laboratori, hanno avuto modo di visitare la Mostra “la Casa del Guanto” che, con un nuovo format ed in collaborazione con LineaPelle, sarà ospitata dal 15 gennaio e fine febbraio nella prestigiosa sede dell’Istituto italiano di Cultura di New York.