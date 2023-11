Da Sposa in Sposa di Battipaglia vince il Wedding Award 2023 di Matrimonio.com

Condividi

L’imprenditrice Antonella Cammarano si aggiudica il prestigioso riconoscimento in una stagione eccezionale per il settore dei matrimoni.

La 10 edizione del prestigioso premio Awards assegnati da Matrimonio.com alle imprese del settore wedding è stato assegnata all’imprenditrice di Battipaglia Antonella Cammarano proprietaria dell’atelier di abiti da sposa. A concorrere al premio sono state oltre 68.000 aziende che fanno parte della directory di professionisti del portale. Da Sposa in Sposa è tra le imprese premiate in questa edizione dei Wedding Awards 2023 nella categoria Sposa e accessori, avendo ricevuto un numero cospicuo di recensioni positive da parte delle coppie iscritte a Matrimonio.com.

Le cerimonie rimandate a causa del COVID, sommate a quelle già previste per il 2022, hanno provocato un boom di matrimoni senza precedenti. Tutte le imprese di servizi per i matrimoni hanno lavorato senza sosta durante questa stagione abbastanza insolita e hanno reso possibile la ripresa del settore. Il sito di riferimento per i matrimoni e parte del gruppo TheKnot Worldwide, grazie alle recensioni delle coppie che si sono sposate lo scorso anno, ha annunciato i nomi dei vincitori dei Wedding Awards 2023, che ogni anno premiano i migliori professionisti dei matrimoni. Da oggi è anche visibile nel suo profilo su portale il bollino che ne riconosce la vincita di un Wedding Award 2023, un premio più che meritato e che include l’azienda tra le migliori del settore.

“Sono estremamente entusiasta nell’aver ricevuto il premio Wedding Award 2023 da Matrimonio.com. Questo riconoscimento rappresenta il risultato di anni di impegno inarrestabile, dedizione appassionata e profondo amore per il mondo dei matrimoni. Voglio esprimere la mia gratitudine alle spose che hanno generosamente condiviso le loro esperienze positive su Matrimonio.com; il vostro sostegno e affetto sono stati il motore di questa conquista straordinaria. Continuerò con passione a offrire a tutte le coppie un’esperienza indimenticabile nel giorno più importante della loro vita ricercando la perfezione in ogni dettaglio e valorizzando la singolarità di ogni sposa attraverso abiti da sposa sempre più intimamente personalizzati. Sento che il mio rapporto con loro diventa ogni giorno più profondo e autentico. Ringrazio di cuore il mio eccezionale team e tutti coloro che hanno contribuito a questo successo straordinario. Ma ora, la vera eccitazione guarda al futuro, poiché non vedo l’ora di creare nuovi momenti speciali con le prossime coppie che sceglieranno il mio atelier. Ogni matrimonio rappresenta un capitolo unico in una storia d’amore ed io, non vedo l’ora di farne parte”. A dirlo è Antonella Cammarano, figura di spicco nel settore degli eventi e delle nozze, con una carriera di grande successo che abbraccia tanto la pianificazione di matrimoni quanto l’industria della moda nuziale. È la mente creativa dietro “Da Sposa in Sposa,” un grazioso atelier non convenzionale di abiti da sposa situato a Battipaglia. Grazie all’impegno e alla dedizione instancabile che ha dimostrato nel corso degli anni, ha consolidato la sua notorietà in questo mondo. La sua passione l’ha spinta a diventare una rinomata wedding planner di grande fama. Antonella ha lavorato con determinazione per costruire un’immagine di eccellenza nel suo atelier di abiti da sposa, dove offre alle spose una selezione esclusiva di capi di alta moda per il giorno più importante delle loro vite. Tuttavia, ciò che la rende veramente speciale è il suo riconoscimento dell’importanza del supporto emotivo durante il periodo che precede il matrimonio. In questo spirito, ha collaborato con una psicologa professionista per creare un innovativo progetto che coniuga la pianificazione di nozze con il sostegno psicologico, garantendo un’esperienza completa per ogni sposa.

“Secondo José Melo, vicepresidente dell’Ufficio Vendite per l’Europa a Matrimonio.com -dopo due anni di pandemia molto difficili per il settore, in cui i professionisti sono stati costretti a fermare l’attività subendo gravi perdite, quest’anno possiamo finalmente parlare di un’edizione in cui i matrimoni sono stati celebrati in grande stile. Le imprese e il loro staff hanno lavorato senza sosta, weekend compresi, e hanno allungato la stagione dei matrimoni praticamente per tutto il 2022; per questo, oltre al riconoscimento individuale, Wedding Awards 2023 vogliono essere un omaggio a tutti i professionisti e le imprese che hanno lavorato duramente per mettere in moto la ripresa del settore-. Così, all’obiettivo di ogni anno di riconoscere l’eccellenza del servizio offerto dal settore wedding in Italia, si è aggiunto quello di mettere in risalto lo straordinario impegno delle imprese durante e dopo la crisi sanitaria. Quest’anno, come abbiamo detto, segnato da un boom dei matrimoni, i premi sono stati assegnati in base alle più di 8 milioni di recensioni delle coppie pubblicate sul sito. Una cifra importante e in continuo aumento e che rende i professionisti premiati molto orgogliosi e li induce a fare sempre del loro meglio per vincere il premio anno dopo anno” – afferma Melo.