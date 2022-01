Da Sorrentino al Teatro Jovinelli, domenica 30 gennaio Rossella Di Lucca sul palco con ‘Marilyn, segreti di una bordeline’

Condividi

Continua in sicurezza, in ottemperanza alle direttive per il contenimento del Covid-19, la stagione 2021-2022 al Teatro Jovinelli di Caiazzo. Domenica 30 Gennaio, alle ore 18,45, il palco di Palazzo Mazziotti vedrà in scena Rossella Di Lucca nello spettacolo ‘Marilyn, segreti di una bordeline’ scritto da Antimo Buonanno.

L’attrice casertana, reduce dall’interpretazione del ruolo della sorella di Fabietto Schisa nell’ultimo film del premio Oscar Paolo Sorrentino, accompagnerà il pubblico in un viaggio drammatizzato nella vita della indimenticabile diva americana.

La messa in scena riporta in vita un Marilyn mai vista, lontana dalla luce dei riflettori. I segreti di una bordeline fanno da sfondo ad un’ atmosfera hollywoodiana e al contempo misteriosa. una bambina mai cresciuta, una donna divorata dalle sue paure. Una diva smascherata dall’amore e dalla fragilità. Marilyn è il capolavoro più grande a cui Norma Jean ha dedicato interamente la vita. Il correlativo oggettivo della bellezza femminile.

Alla ricerca perenne di qualcosa, ogni volta che aveva bisogno di una persona amica, trovava il vuoto. Nessuno che l’ascoltasse, che l’aiutasse davvero. Marilyn è l’equilibrio perfetto tra il vento e la fiammella di una candela che si è spenta troppo in fretta come diceva una canzone di Elton John.

Per prenotare i biglietti chiamare i numeri 335 1739467 oppure 339 1401547.