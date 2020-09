Da Palma Campania (NA) parte domani, 10 settembre, la rassegna itinerante EcoCiak di UCSA con il goal SDG 6

Condividi

Inizia con la prima pellicola del regista Todd Haynes dal titolo “Cattive acque” la rassegna cinematografica EcoCiak in programmazione il 10 settembre (ore 20.30) negli spazi all’aperto del Comune di Palma Campania (Via Municipio, 74) per trattare i temi degli obiettivi di sviluppo sostenibile, SDG (Sustainable Development Goals).

La rassegna è stata resa possibile dall’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale – UCSA (l’Ufficio che coordina e pianifica molteplici attività negli ambiti energia, cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale) dei Comuni di Palma Campania, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano e Striano; e organizzata, nei vari Comuni, da realtà associative, anche in forma aggregata, che hanno partecipato al bando.

L’evento inizierà con il saluto del sindaco di Palma Campania, Aniello Donnarumma e la proiezione del film. A seguire l’incontro – dibattito con la Dottoressa di ricerca in Scienze e Ingegneria del Mare, Luisa Sbrescia per affrontare il tema dell’acqua.

Per la partecipazione, nel pieno rispetto della normativa di contenimento del contagio da Covid-19, oltre alla mascherina e a tutte le attenzioni richieste, sarà obbligatoria la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili attraversp l’app “Eventbrite”.

Sul sito dell’UCSA (www.UCSA.EU) è possibile consultare l’elenco completo e aggiornato della programmazione dei film fino ad ottobre 2020.

