Da noi… a ruota libera, ospiti e anticipazioni oggi domenica 23 marzo

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi, domenica 23 marzo, con 'Da noi… a ruota libera', il programma condotto da Francesca Fialdini in onda su Rai 1 alle 17:20. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi. Tra gli ospiti di oggi: Fiorella Mannoia che ha ripreso il tour del suo spettacolo 'Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra', che toccherà tantissime città in tutta Italia, mentre il 3 e il 4 giugno sarà alle Terme di Caracalla con il concerto evento 'Semplicemente Fiorella'. Maurizio Battista, protagonista al cinema, dal 3 aprile, con la commedia 'Tu quoque'. Paolo Fox, con le sue previsioni astrologiche, segno per segno, racchiuse anche nel suo libro 'L’oroscopo 2025'. E ancora, il piccolo Alessandro Gervasi, pianista prodigio di soli 6 anni, diventato noto per essere stato ospite del Festival di Sanremo 2025, sarà l’interprete di Peppino di Capri bambino, nel film tv a lui dedicato, 'Champagne – Peppino di Capri' in onda su Rai 1 il 24 marzo. Ospite anche l’attrice Antonia Truppo, che nel film è la mamma del celebre cantante. —[email protected] (Web Info)

