28 Dicembre 2025

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Da noi… a ruota libera, oggi 28 dicembre: gli ospiti e le anticipazioni

‘Da noi… a Ruota Libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini , torna oggi, domenica 28 dicembre, alle 17.20, su Rai 1. Come sempre, al centro della trasmissione, le interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e i racconti di storie vere di persone comuni, che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio.  

Tra gli ospiti ci saranno Fabio Canino, il conduttore che ha appena concluso, come giurato, la grande stagione di ‘Ballando con le stelle’; i Gemelli di Guidonia, in tournée con il loro nuovo spettacolo ‘Intelligenza musicale 2.0’, un mix perfetto tra comicità e musica e Alessandro Greco, volto di tanti programmi amati dal pubblico. A seguire, Bruno Vespa, tornato recentemente nelle librerie con ‘Finimondo’ e Francesco Gagliano, meglio conosciuto come ‘Il principe astrologo’, con le sue previsioni per il nuovo anno alle porte.  

Momenti musicali, infine, con Franco Cosa, rivelazione di ‘The Voice Senior’.  

