Da noi… a ruota libera: gli ospiti di oggi domenica 26 gennaio

(Adnkronos) – Oggi, domenica 26 gennaio, nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e 'Da noi… a Ruota Libera', il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda alle 17.20 su Rai 1. Gli ospiti in studio saranno Elena Sofia Ricci – che torna protagonista su Rai 1 in occasione del Giorno della Memoria interpretando Giulia Spizzichino, ebrea romana segnata dallo sterminio nazista della sua famiglia, nel film tv 'La farfalla impazzita', in prima serata il 29 gennaio.

Nek, che dal 10 gennaio, il venerdì su Rai 1, conduce, insieme a Bianca Guaccero, 'Dalla strada al palco', il talent show dedicato alla scoperta del miglior artista di strada d'Italia; Eleonora Daniele, che ha scritto il libro 'Ma siamo tutti matti? Storie di malati mentali, delle loro famiglie e di un sistema che è rimasto a guardare' e Giorgia Cardinaletti, giornalista, conduttrice e volto del Tg1. —[email protected] (Web Info)

