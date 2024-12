Da ‘Ilary’ ad ‘ACAB’, cosa arriva su Netflix nel 2025

6 minuto di lettura

Netflix inaugura il 2025 sotto il segno dell'amore. L'1 gennaio debutta la commedia romantica 'Mica è colpa mia' con Antonio Folletto, Laura Adriani e Vincenzo Nemolato. Ma l'attesa è tutta per 'Ilary', disponibile dal 9 gennaio. La docu-serie torna a raccontare la vita di Ilary Blasi, dopo 'Unica' in cui la conduttrice ripercorre la dolorosa separazione da Francesco Totti. Blasi fa entrare lo spettatore nel dietro le quinte della sua vita tra determinazione, autoironia e leggerezza. Ma non è da sola. Con lei ci sono la famiglia, le amiche di sempre e il fidanzato Bastian, che si racconta per la prima volta a partire dal giorno del loro primo incontro. Tra i titoli più attesi c'è anche 'Acab', disponibile dal 15 gennaio. La serie in 6 episodi – ispirata all'omonimo film di Stefano Sollima e tratta dal libro di Carlo Bonini – è diretta da Michele Alhaique e ha come protagonisti Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi. Una notte di feroci scontri in Val di Susa. Una squadra del Reparto Mobile di Roma resta orfana del suo capo, che rimane gravemente ferito. Quella di Mazinga (Giallini), Marta (Bellè) e Salvatore (Gigante), però, non è una squadra come le altre, è Roma, che ai disordini ha imparato a opporre metodi al limite e un affiatamento da tribù, quasi da famiglia. Una famiglia con cui dovrà fare i conti il nuovo comandante, Michele (Giannini), figlio invece della polizia riformista, per cui le squadre come quella sono il simbolo di una vecchia scuola, tutta da rifondare. Come se non bastasse il caos che investe la nuova formazione nel momento di massima fragilità interna, si aggiunge quello dato da una nuova ondata di malcontento della gente verso le istituzioni. Un nuovo 'autunno caldo' contro cui proprio i nostri sono chiamati a schierarsi e in cui ogni protagonista è costretto a mettere in discussione il significato più profondo del proprio lavoro e della propria appartenenza alla squadra. Non ha ancora una data di uscita, ma sul web la curiosità è tanta e le aspettative sono alte. Quest'anno debutta 'Il Gattopardo', che arriva a 60 anni dall'omonimo capolavoro di Luchino Visconti. La versione a episodi, tratta dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, è un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Al cuore della serie c'è Don Fabrizio Corbera, l’indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l’aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo. Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte ad una scelta che pare impossibile. Don Fabrizio avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi ma, facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta. La serie esplora con lo sguardo di oggi temi che si tramandano da secoli e sono universali: il potere, l’amore e il costo del progresso. Nel cast Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel, Saul Nanni, Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito. Nel 2025 l'attesa è anche per la terza e ultima stagione di 'Squid Game', per la quinta e ultima di 'Stranger Things' e per la seconda di 'Mercoledì'. Tra i titoli internazionali in arrivo il prossimo anno c'è 'The Electric State' (disponibile dal 14 marzo), la nuova avventura dei registi di 'Avengers: Endgame', Anthony e Joe Russo, ambientata in una versione alternativa e retro-futuristica degli Anni 90. Millie Bobby Brown (star di 'Stranger Things', 'Enola Holmes' e 'Damsel') interpreta Michelle, un'adolescente orfana che deve affrontare la vita in una società in cui robot senzienti simili a cartoni animati e mascotte, che un tempo prestavano pacificamente servizio tra gli umani, vivono ora in esilio dopo una rivolta fallita. Tutto ciò che Michelle pensa di sapere sul mondo è messo sottosopra una notte in cui riceve la visita di Cosmo, un robot dolce e misterioso che sembra essere controllato da Christopher, il geniale fratello minore di Michelle che lei credeva morto. Determinata a ritrovare l'amato fratello che pensava di aver perso, Michelle parte per il sud ovest americano con Cosmo e presto si ritrova suo malgrado a fare squadra con il contrabbandiere di bassa lega Keats – interpretato da Chris Pratt ('Guardiani della Galassia', 'Jurassic World') – e con il suo spiritoso robot aiutante Herman (doppiato da Anthony Mackie nella versione originale). Avventurandosi nella Zona interdetta, un angolo del deserto chiuso da mura in cui i robot vivono da soli, Keats e Michelle trovano uno strano e variopinto gruppo di nuovi alleati animatronici e iniziano a scoprire che le forze dietro la scomparsa di Christopher sono più sinistre di quanto avessero mai immaginato. Nel cast anche Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito e Stanley Tucci e le voci di Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Hank Azaria, Colman Domingo, Alan Tudyk. Tanti gli show in arrivo prossimamente, a partire dalla serie 'Mrs. Playmen': racconta la storia di Adelina Tattilo, che sfidato le convenzioni sociali e rappresentando un vero e proprio punto di rottura con le tradizioni e con i tabù che avevano caratterizzato l’Italia fino a quel momento. La serie, in 7 episodi, racconterà la storia di questa donna, tenace e coraggiosa, a capo della più famosa rivista erotica italiana negli Anni 60 e 70, 'Playmen', la risposta italiana a Playboy. Sotto la guida di Adelina la rivista arrivò a contribuire al cambiamento radicale dei costumi degli italiani, non senza passare attraverso le mille difficoltà tipiche di ogni rivoluzione. Il nudo elegante, che faceva intravedere senza esibire, il coraggio dei temi trattati, che spesso incitavano la donna a legittimare il suo desiderio, affiancati a importanti contributi dei maggiori intellettuali italiani, hanno fatto di 'Playmen' un luogo di conversazione libera ed eclettica. Una trasgressione intelligente e irripetibile in un’Italia molto religiosa e conservatrice. Mrs. Playmen è il racconto di una rivista che ha fatto la storia del costume italiano, e di coloro che l’hanno fatta diventare un simbolo. Nel cast Carolina Crescentini, Filippo Nigro, Giuseppe Maggio, Francesca Colucci, Domenico Diele, Francesco Colella, Lidia Vitale e Giampiero Judica. Ancora senza data di uscita è la serie 'Mostro' di Stefano Sollima, che racconta il serial killer 'Il Mostro di Firenze'. E ancora, 'Maschi Veri': la serie segue quattro amici sulla quarantina – Mattia (Maurizio Lastrico), Massimo (Matteo Martari), Riccardo (Francesco Montanari) e Luigi (Pietro Sermonti) – che, in un mondo che prova a cambiare verso la parità sociale e di genere, si ritrovano ad affrontare i propri pregiudizi, i paradigmi della 'mascolinità tossica' e le conseguenze inaspettate che derivano dal doversi mettere in discussione. Da sempre legati al loro status di maschi alfa, i quattro amici dovranno improvvisamente riscoprire il loro posto nella società e nelle dinamiche di coppia, senza perdere, nel frattempo, loro stessi. Dopo 'La Legge di Lidia Poet', Eduardo Scarpetta torna su Netflix con 'Storia della mia famiglia', che vede nel cast anche la star di 'Mare Fuori' Massimiliano Caiazzo, Vanessa Scalera, Cristiana Dell’Anna e Antonio Gargiulo. Con la regia di Claudio Cupellini, la serie racconta la storia di Fausto e del suo ultimo giorno. Una storia fatta di allegria, passione, amore per i figli, e di una sfacciata mancanza di paura del futuro. Ma questa è anche la storia di un amore assoluto e del suo punto di rottura, drammatico e decisivo. È soprattutto la storia di una famiglia improbabile, di uno sgangherato e amatissimo clan a cui Fausto impone responsabilità inattese. Una storia di gioie e di cadute, di risate, di persone capaci di commettere errori macroscopici e piccoli gesti eroici. In cui ognuno, nessuno escluso, dando del proprio peggio cercherà di fare del proprio meglio. —[email protected] (Web Info)

