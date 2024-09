Da Harrods le pesche di Fukushima in vendita a peso d’oro

0 minuto di lettura

Da Harrods si possono trovare in vendita le pesche provenienti dalla regione del disastro nucleare di Fukushima. Si tratta, informa la Bbc, di una campagna messa in atto per ripristinare la fiducia nei prodotti, coltivati in quella zona dopo il disastro nucleare del 2011. Un prodotto anche non proprio a buon prezzo, visto che costano 80 sterline pari a circa 94 euro a confezione. Dal 2011 le aziende agricole della zona hanno avuto difficoltà a vendere i loro prodotti a causa dei timori di contaminazione. A ottobre Harrods inizierà a vendere anche una varietà di uva, chiamata Shine Muscat, sempre proveniente dalla regione. —internazionale/[email protected] (Web Info)

