Da Goggia a Paris, le stelle azzurre ci credono: “Milano Cortina 2026? Daremo tutto”

(Adnkronos) – Il saluto a una stagione trionfale si apre con le parole di Federica Brignone e uno sguardo attento al 2026. “Milano Cortina? Il mio primo pensiero adesso è guarire, per tornare a fare tutto. Ora sono focalizzata su altro. Oggi il mio umore è buono, sono super positiva. Ciò che mi è successo non è bello, ma non posso tornare indietro". La fuoriclasse azzurra, vittima di un brutto infortunio pochi giorni dopo la vittoria della Coppa del Mondo di sci, ha aperto in videocollegamento l’evento di chiusura della stagione della Federazione Italiana Sport Invernali, all’Armani Hotel di Milano. Per rivivere un'annata di successi. Federica Brignone ha partecipato in videocollegamento perché impegnata a Torino nell'inizio del suo percorso di fisioterapia: “Quando mi rivedrete? Non lo so, non lo sanno nemmeno i medici, dipende tutto da come andrà la fisioterapia. Vedremo come reagirà il mio fisico, ma prima di 4-5 mesi è una cosa impossibile, se tutto va bene. Tra 45 giorni ne sapremo di più, dobbiamo aspettare la guarigione della tibia. Step by step, prima penserò a tornare a camminare”. La fuoriclasse azzurra ha poi parlato del momento dell'incidente, durante la seconda manche dei campionati italiani di gigante sull'Alpe Lusia: "È andato tutto storto, non ho mai visto il video e non so se riuscirò a guardarlo, non mi interessa. Non c’era però niente di sbagliato e non avremmo fatto niente di diverso. È andata così”. Il media day organizzato dalla Fisi per salutare la stagione ha visto la sfilata di tante stelle azzurre. Da Dominik Paris a

Sofia Goggia

, Maurizio Bormolini, Lisa Vittozzi, Michela Moioli e gli assi del freestyle Miro e Flora Tabanelli. "Per me – ha detto Sofia Goggia – è stata un'ottima stagione. Sono riuscita a esprimermi bene in gigante e mi dà fiducia. Riparto con consapevolezza dal terzo posto in Coppa del Mondo. Se è l’ultimo quadriennio? È pieno di forse, ma dopo le Olimpiadi andrò avanti. Sicuramente ancora un anno, poi vedremo. Questa stagione ha dimostrato che più esperti si è e più si colgono le occasioni al momento giusto. C’è un aspetto di longevità nel nostro sport che fino agli anni scorsi era impensabile". Già proiettato a Milano Cortina 2026 Dominik Paris, festeggiato sul palco con una torta a sorpresa per il suo compleanno: "È finita la stagione e si pensa già alla prossima. La preparazione per le Olimpiadi non cambia molto, più o meno è la stessa. Cercherò di capire bene di cosa ha bisogno il mio fisico. I successi in Norvegia mi hanno dato il morale necessario, ma anche la consapevolezza di essere competitivo ed è una cosa molto importante. Il record di Franz Klammer? Mancano sei vittorie (il riferimento è ai 25 successi dell’austriaco in discesa libera in Coppa del Mondo, ndr), sarebbe un obiettivo esagerato. Voglio vincere ancora gare, cerco di fare il massimo”. Chi ha raccolto in questa stagione quanto seminato in passato è

Maurizio Bormolini

, vincitore della Coppa del Mondo di snowboard: "Ho lavorato tanto – ha spiegato sul palco – mi sono sempre sentito bene ed è stato speciale. Sono soddisfattissimo dei successi". Inevitabile il pensiero olimpico per lui, che si giocherà il sogno della medaglia d'oro sotto casa: "L’obiettivo ha dato una grande mano a questa stagione, non lo nascondo. Si sente l’odore dei Giochi a Livigno, farò di tutto per esserci e per arrivarci al meglio". Occhi a Milano Cortina 2026 pure per i fratelli Miro e Flora Tabanelli, quest'ultima protagonista di un'annata clamorosa. Una stagione coronata dalla Coppa del Mondo di big air, dalla Coppa del Mondo generale di freestyle e da uno storico oro nel big air ai Mondiali di Engadina. "Noi ispirazione per i più giovani? Siamo contenti anche per questo, è bello poter essere da esempio verso un evento così importante". Milano Cortina 2026 sarà un fenomeno generazionale e permetterà a tanti appassionati di scoprire i segreti di discipline nuove e spettacolari. L'Italia scatta in prima fila. (di Michele Antonelli) —milano-cortina-2026/[email protected] (Web Info)

