Da Cetara, il giovane Pasquale Battista in arte Hale spopola sul web il nuovo brano “Perdere tutto”

Dal 26 febbraio è on-line “Perdere tutto”, il nuovo brano del giovanissimo cantautore originario di Cetara, Pasquale Battista, in arte HALE. Sono bastati pochi giorni perché il videoclip, girato nell’ex zuccherificio di Avezzano, raggiungesse 300.000 visualizzazioni su YouTube e un milione e mezzo per il suono di TikTok. Il tema riporta immagini intense e molto suggestive, nate da un sogno fatto realmente da HALE durante il lockdown: “E’ da qui che ho pensato questo brano potesse essere semplicemente la risposta a quel brutto sogno – racconta Pasquale -riportare alla realtà i nostri pensieri più inconsci, anche quando sembrano non aiutarti. A volte è proprio dalle nostre paure che fuoriescono le nostre azioni più belle. Reazioni che ci aiutano ad oltrepassare ogni confine e a puntare sempre più in alto”. Così, dopo giornate di duro lavoro da parte di tutti, ne è venuto fuori uno short film, girato ad Avezzano, con la regia di Daniele Barbiero e Leonardo Mirabilia alla direzione della fotografia. Il giovane cantautore si trova all’interno di uno stabile abbandonato, a suonare da solo, nonostante un pianoforte vada in fiamme. La poetica sceneggiatura, co-scritta dallo stesso HALE, vuole sottolineare quel senso del “perdere tutto” al quale è fortemente legato il brano. Una canzone mai più adatta al difficile periodo in corso, dove ognuno di noi vive con la perenne sensazione di precarietà e con la forte paura di perdere qualcosa.

Classe 1995, HALE si approccia fin da bambino, all’età di due anni, al cantautorato italiano. La sua formazione musicale ha inizio all’età di 11 anni con lo studio del pianoforte e, poco dopo, si avvicina anche al canto. A 17 anni, inizia a scrivere i suoi primi brani e, tra il 2017 e il 2019, si impegna nella scrittura e composizione alla costante ricerca della sua identità artistica. A marzo 2020 viene distribuito da Universal Music Italia l’album “Il giardino degli inconcludenti”, pubblicato per la prima volta nel 2018. Attualmente impegnato alla lavorazione di un doppio album, HALE ha collaborato lo scorso anno con il Mº Celso Valli e con il Mº Marco Zangirolami, con quest’ultimo in particolare, per la produzione del nuovo singolo “Perdere tutto”.

Per guardare il video: CLICCA QUI

