Da Capezzone a Zaia, torna la rassegna de La Ragione ‘Autori in Costa’

(Adnkronos) – Si chiamerà 'Autori in Costa' la tradizionale kermesse estiva firmata da La Ragione che, da quattro anni ormai, nel mese di agosto porta i protagonisti del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo in Costa Smeralda, nell’incantevole cornice dell’Hotel delle Rose a Porto Cervo. Anche quest’anno il calendario di incontri è ricchissimo e pieno di spunti su cui dibattere insieme al direttore de La Ragione Fulvio Giuliani che presenterà le seguenti serate: venerdì 2 agosto Daniele Capezzone ore 19. Giornalista, direttore editoriale di Libero, saggista ed ex deputato presenterà il suo ultimo libro 'E basta con 'sto fascismo' (edito da Piemme edizioni); martedì 6 agosto Gianni Canova ore 19. Il rettore dell’Università Iulm di Milano parlerà del suo ultimo lavoro finito in libreria, 'Palpebre', un viaggio sulle ossessioni del nostro tempo; giovedì 8 agosto Roberto Arditti ore 19. Il giornalista parlerà del suo nuovo libro “Rompere l’assedio” ovvero come l’Occidente potrà salvarsi solo capendo le sfide del nostro tempo; sabato 17 agosto Luca Zaia ore 19. Oltre a parlare di politica e di una sua possibile candidatura a sindaco di Venezia, il presidente della Regione Veneto parlerà del suo ultimo libro 'Fai presto, vai piano. La vita è un viaggio passo a passo'; mercoledì 21 agosto Enzo Iacchetti ore 19 e alle 22 concert-show Jerry Calà. Serata in compagnia di due grandi ospiti che hanno scritto la storia della tv italiana e non solo. Sui canali social e il sito, www.laragione.eu, è posibile seguire tutti gli eventi di “Autori in Costa”. Partner dell'evento: Ferrari Trento e AdnKronos —[email protected] (Web Info)

