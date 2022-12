Cytomel 50 mcg Hubei Huangshi Nanshang – Caratteristiche ed effetti

Condividi

Acquistare Citomel significa che non si tratta di uno steroide anabolizzante, ma solo di un ormone tiroideo, utilizzato in ambito medico per il trattamento di patologie come l’obesità, i disturbi del metabolismo lipidico e l’aumento della stanchezza. Più precisamente, il prodotto stesso è un farmaco che viene utilizzato nelle discipline sportive come potente bruciagrassi. L’ingrediente principale è l’ormone tiroideo naturale triiodotironina T3.

Meccanismo d’azione sull’organismo

Cytomel aiuta ad accelerare il metabolismo negli atleti che desiderano perdere peso. Ciò comporta un’elevata attività cellulare, che si traduce in un rapido riciclo di proteine, grassi e carboidrati. Nella fase pre-gara, il prodotto viene utilizzato per ridurre i depositi di grasso senza dover ridurre l’apporto calorico. In questi casi, viene combinato con il clenbuterolo, che dà un risultato più marcato, che si manifesta nel miglioramento dell’aspetto muscolare.

Cytomel può essere assunto anche in combinazione con gli steroidi anabolizzanti, che conferiscono all’organismo un effetto anabolizzante maggiore rispetto a quando l’atleta assume gli steroidi da soli. Ciò è dovuto al rapido riciclo delle proteine, che aumenta il tasso di crescita di nuovo tessuto muscolare.

Effetti collaterali

Se si decide di assumere il farmaco, occorre prestare attenzione e cautela, poiché esiste il rischio di effetti collaterali che possono ridurre significativamente la qualità della vita. L’elenco delle reazioni indesiderate comprende:

Palpitazioni cardiache, aritmia;

Irrequietezza, irritabilità;

Respiro corto, apnea;

Sudorazione eccessiva;

Nausea, vomito;

Mal di testa;

Metabolismo alterato.

Questo potente ormone può causare gravi problemi se usato in modo scorretto, quindi se c’è la minima controindicazione, bisogna astenersi dall’usarlo.

Regime posologico e dosaggi

Quando si usa Cytomel, alias liotironina o triiodotironina T3, è importante seguire alcune regole. Il dosaggio deve essere aumentato molto lentamente una volta iniziata l’assunzione. Il primo giorno si deve assumere una mezza compressa da 25 mcg, poi si passa gradualmente a una compressa al giorno. In seguito il dosaggio viene aumentato a una compressa ogni 3-4 giorni, raggiungendo un dosaggio ottimale di 100 microgrammi. Con questo regime, sarà più facile per l’organismo far fronte agli elevati livelli di ormoni tiroidei e prevenire le interruzioni. La dose giornaliera può essere suddivisa in più dosi per mantenere la concentrazione dell’ormone nel sangue. L’organismo delle donne è più sensibile agli effetti collaterali rispetto a quello degli uomini, quindi il loro dosaggio non dovrebbe superare i 50 mcg al giorno. La durata del corso è di 6 settimane. È vietato interrompere bruscamente il ciclo. Il dosaggio viene gradualmente ridotto giorno per giorno seguendo lo stesso schema dell’aumento dei primi giorni. Un sovradosaggio non autorizzato può portare a disfunzioni della tiroide.