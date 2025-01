Cybertruck esploso davanti a hotel Trump, Tesla era di un militare

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Cybertruck Tesla esploso di fronte alla Trump Tower di Las Vegas era stato affittato da Matthew Alan Livelsberger, militare dell'Esercito di stanza in Germania che era tornato in licenza in Colorado. Lo rivela Cbsnews citando fonti investigative. Nell'esplosione, avvenuta nella notte di Capodanno, il conducente dell'auto è rimasto ucciso e altre sette persone sono rimaste lievemente ferite. I familiari di Livelsberger hanno riferito all'emittente americana che la moglie del militare non aveva notizie del marito da giorni e hanno confermato che l'uomo aveva affittato l'auto. Nel frattempo le autorità indagano per capire se l'esplosione fuori dall'hotel Trump di

Las Vegas sia collegata all'attacco mortale con un camion avvenuto a New Orleans, costato la vita a 15 persone. "Le forze dell'ordine – ha detto il presidente Usa Joe Biden – stanno indagando sull'esplosione del veicolo Tesla “anche per capire se c'è un possibile collegamento con l'attacco a New Orleans”. —internazionale/[email protected] (Web Info)

