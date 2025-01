Cybertruck esplode davanti a Trump hotel di Las Vegas. Musk: “Una bomba o fuochi d’artificio” – Video

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un Cybertruck Tesla è esploso a Las Vegas, nei pressi dell'ingresso del Trump International Hotel. Nella deflagrazione una persona ha perso la vita e altre sette sono rimaste ferite, riportano i media statunitensi. Secondo la polizia, l'esplosione è avvenuta nell'area parcheggiatori dell'hotel. "E' stata una bomba o sono stati fuochi d'artificio", la spiegazione di Elon Musk, numero 1 di Tesla. "Al momento l'intero team senior di Tesla sta indagando sulla questione. Pubblicheremo ulteriori informazioni non appena sapremo qualcosa. Non abbiamo mai visto niente del genere", scrive su X Elon Musk, numero 1 di Tesla, dopo l'esplosione. "Abbiamo ora la conferma che l'esplosione è stata causata da fuochi d'artificio di grandi dimensioni e/o da una bomba trasportata nel cassone del Cybertruck noleggiato e non è collegata al veicolo stesso. Al momento dell'esplosione, tutti i dati telemetrici del veicolo erano positivi", aggiunge. —internazionale/[email protected] (Web Info)

