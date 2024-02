Condividi

(Adnkronos) – 2 febbraio 2024.Cusano Italia TV (canale 122 DDT) e Radio Cusano Campus si confermano come voci leader nel panorama mediatico italiano, annunciando la loro presenza alla 74° edizione del Festival di Sanremo con una programmazione speciale dedicata all'evento più atteso della musica italiana. Gli ascoltatori potranno godere di un'anteprima esclusiva del Festival, con interviste, approfondimenti e le ultime notizie direttamente dalla città dei fiori. Il tutto in onda nello “Speciale Sanremo”, programma condotto da Alessio Moriggi, da lunedì 5 febbraio dalle 18.00 alle 20.00 sul canale 122. “Cusano chiama Sanremo”: da martedì 6 a sabato 10 febbraio, gli ascoltatori di Radio Cusano Campus potranno vivere l'esperienza di Sanremo attraverso le voci di Arianna Ciampoli e Annamaria Fittipaldi (al mattino dalle 11:00 alle 14:00) e di Elisa D'Ospina e Turchese Baracchi (nel pomeriggio dalle 17:00 alle 20:00). La trasmissione offrirà un mix unico di interviste, commenti e analisi in diretta da cuore del Festival. Cusano TV e Radio Cusano, infine, saranno presenti anche presso la Sala Stampa Lucio Dalla con l’accredito Giuria Sala Stampa per esprimere il proprio voto durante le serate del Festival Ufficio Stampa —[email protected] (Web Info)