Curare le cicatrici, progetto RigeneraDerma fa tappa a Bari per aiutare Michele da 30 anni con i segni dell’ustione

(Adnkronos) – Le cicatrici, anche quelle molto estese e molto datate, si possono trattare con risultati significativi. È quel che promette il progetto RigeneraDerma, che si pone l'obiettivo di riparare il danno funzionale per migliorare la vita delle donne vittime di violenza di genere e delle persone economicamente svantaggiate. E lo fa offrendo a 500 persone la cura gratuita delle cicatrici con Biodermogenesi, la metodologia per la rigenerazione dei tessuti cutanei, 100% italiana, presente in 32 Paesi nel mondo. Partner di RigeneraDerma è l'università di Verona. I trattamenti vengono erogati nei centri medici privati che, su tutto il territorio nazionale hanno deciso di offrire trattamenti gratuiti.

RigeneraDerma ha fatto tappa a Bari dove a beneficiare delle cure pro bono è stato Michele Santomasi, un uomo di 45 anni con cicatrici da ustioni di III grado riportate 30 anni prima. La sua storia di rinascita si affianca a quella di Pinky, Filomena Lamberti e Maria Antonietta Rositani che, grazie alle cure gratuite, hanno visto migliorare la loro qualità di vita. "Michele è arrivato alla nostra attenzione con il lato destro del corpo coperto da ustioni di III grado dovute a un incidente domestico quando aveva solo 10 anni. Abbiamo iniziato a curare le sue cicatrici oltre 30 anni dopo le ustioni. In questo lasso di tempo, le cicatrici si sono consolidate, determinando retrazioni che hanno progressivamente cambiato la postura di Michele e condizionato la sua piena capacità di movimento", ha spiegato Maurizio Busoni, ricercatore, docente presso il Master di Medicina estetica dell'università di Camerino e dell'università di Barcellona. "Prendere in cura Michele è stata una vera e propria sfida, in quanto in letteratura scientifica nessuno è mai riuscito ad ottenere miglioramenti significativi su ustioni così gravi, così estese e così vecchie. Sicuramente le esperienze maturate sino ad oggi ci hanno aiutati a sviluppare un protocollo terapeutico diverso, modificato in corso d’opera in base alla reazione dei tessuti trattati, ottenendo un miglioramento stabilizzato inimmaginabile all’inizio di questo percorso", ha continuato Busoni. La gestione terapeutica delle cicatrici da ustione "rappresenta un argomento difficile da affrontare per le conseguenze estetiche e soprattutto funzionali, talora drammatiche, che compromettono l’autonomia e la qualità di vita dell’individuo", ha sottolineato Chiara Giorgio, medico estetico. È stata lei a seguire Michele per tutto il suo percorso terapeutico. "Cercando in Pub-Med, la banca dati internazionale di riferimento per qualsiasi clinico e ricercatore – ha raccontato – non vi sono lavori che pubblicano esperienze terapeutiche riguardanti esiti cicatriziali datati oltre i 15 anni". "Nelle zone trattate ho ottenuto notevoli miglioramenti dal punto di vista funzionale e una maggiore libertà nei movimenti", ha testimoniato Michele. "Questo ha inciso positivamente sul mio quotidiano. Ringrazio il professor Busoni e la dottoressa Giorgio. Con lei, che mi ha seguito in questo percorso, si è creato un bellissimo rapporto umano. Ogni miglioramento dal punto di vista medico si traduce in un beneficio emotivo. Così è stato anche per me. I risultati ottenuti non sono stati solo funzionali, ma anche psicologici. Giorno dopo giorno i miei familiari e i miei cari mi hanno visto più sereno. Sono una persona estremamente riservata ma ho scelto di raccontare la mia esperienza perché penso possa essere di aiuto ad altre persone". "Il miglioramento è stato evidente già dalla prima seduta e si è consolidato applicazione dopo applicazione, stabilizzandosi ad oltre 6 mesi dal termine del percorso terapeutico. Michele ha visto migliorare significativamente le fibrosi invalidanti che coprivano volto, collo, spalle e tronco, riallineando la postura. Contemporaneamente si è registrata una significativa riduzione delle fibrosi che ha permesso di riequilibrare l'appoggio dei piedi, dividendo correttamente il peso del corpo sulle due gambe. L'analisi eseguita con Scala Dash, un questionario autocompilato di oltre 30 domande, predisposto per misurare la funzione e i sintomi in pazienti con qualsiasi alterazione muscolo-scheletrica dell'arto superiore, ha evidenziato un importante recupero della funzionalità di mano, braccio e spalla ustionati, permettendo a Michele di ritrovare la sua piena autonomia", ha evidenziato RigeneraDerma. L'esperienza di Michele farà da esempio. "Due fattori sono, a mio parere, alla base del successo ottenuto – ha concluso Busoni – Il primo è costituito dalla forza di volontà di Michele, che dopo tanti anni ha voluto credere di poter recuperare una vita migliore e si è impegnato per questo. E non è affatto una cosa facile in questo genere di pazienti, poiché la paura di illudersi molte volte li frena nell’intraprendere un percorso nuovo destinato a rompere equilibri in ogni caso consolidati". Il secondo fattore essenziale "deriva dalla professionalità e dalla passione dimostrate dalla dottoressa Giorgio nel seguire Michele durante un percorso complesso e difficile da affrontare, aiutandolo non solo nell’ambito terapeutico puro, ma anche sul piano motivazionale e dell’autostima. L’esperienza di Michele sarà descritta in un articolo scientifico destinato alla pubblicazione, grazie al quale potremo comunicare ai medici di tutto il mondo che finalmente anche cicatrici invalidanti vecchie di 30 anni possono essere curate con successo, migliorando la qualità della vita a milioni di persone". —[email protected] (Web Info)

