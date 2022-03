Cultura. Zinzi: “Ok della Commissione alla nostra pdl sugli Ecomusei”

Condividi

“La nostra proposta di legge in materia di “Riconoscimento e promozione degli Ecomusei in Campania” ha avuto oggi l’ok della Commissione Cultura. Ora la parola passa al Consiglio regionale. E’ stato un lungo iter, cominciato già durante la scorsa Legislatura, che adesso trova concretezza. Un primo passo importante che va nella direzione di tutelare il nostro immenso patrimonio culturale e ambientale, preservando la memoria storica e le tradizioni della nostra terra. Con gli Ecomusei guardiamo al futuro”! Lo scrive su facebook il capogruppo Lega in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi, a margine dell’approvazione in Aula della proposta di legge da parte della Commissione Cultura.