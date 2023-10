Cultura. Si chiude a Napoli la seconda edizione di Campania Libri Festival. Oltre trentacinquemila visitatori in 4 giorni

Condividi

C’è voglia di librarsi. È quanto è emerso in maniera chiara dalla seconda edizione del Campania Libri Festival, che, dopo quattro giorni di intensa partecipazione agli oltre 200 eventi in programma, si conclude stasera nello spazio del palazzo Reale di Napoli.

Finanziata dalla Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio, la rassegna letteraria, che ha coinvolto anche quest’anno grandi nomi nazionali e internazionali e i principali editori italiani, chiude i battenti con numeri record.

Sono stati oltre 35mila i visitatori che hanno affollato gli spazi e le sale del Festival, ribattezzate per l’occasione secondo i nomi delle “Lezioni americane” di Calvino, al quale questa edizione è stata dedicata. Più di 15mila, invece, quelli che si sono prenotati agli eventi attraverso il sito campanialibrifestival.it.

Molto soddisfatto il filosofo Massimo Adinolfi, curatore della rassegna: “Ho visto cose che gli umani hanno già visto altrove, ma che qui a Napoli non si vedevano da un bel po’. Per i libri, per la letteratura: ho visto una folla colorata e divertita, lettori e editori soddisfatti, capannelli di curiosi affacciarsi nelle splendide sale di Palazzo Reale: una vera festa, insomma. L’anno scorso dicemmo buona la prima; quest’anno possiamo dire: più buona ancora la seconda. Ci sarà una terza, e sarà ancora migliore, grazie al concorso di tutti: dei cittadini, dell’intera regione, della rete di collaborazioni avviate e del fondamentale sostegno delle istituzioni”.