Cultura. Rusina e le lingue del Sud nel secondo appuntamento degli incontri sul dialetto

Sono tanti i legami tra il dialetto napoletano e le altre “lingue” del Sud. Moltissimi i termini e i modi di dire che vengono quotidianamente usati a Napoli come in altri territori meridionali. Culture che si fondono e si confondono, dove le differenze sono ricchezza e variazioni sul tema. Ce lo dimostra, una volta di più, “Rusina”, secondo appuntamento degli “Incontri sul dialetto”, il progetto curato dal Comitato scientifico per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, istituito dalla Regione Campania, e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival diretta da Ruggero Cappuccio e presieduta da Alessandro Barbano.

Lo spettacolo in calabrese dell’attrice Rossella Pugliese, che debuttò al Campania Teatro Festival nel 2017, è l’evento a ingresso libero di lunedì prossimo 27 gennaio alle ore 16 nella Sala Comencini del Musap- Museo Artistico Politecnico di Napoli in piazza Trieste e Trento (palazzo Zapata).

Selezionato al Milano Fringe per rappresentare l’Italia nell’edizione 2023 del Festival di Avignone, “Rusina” racconta la storia d’amore tra una nonna e la nipote che porta il suo nome. In uno scambio di ruoli, ricco di significati, va in scena la vita di una donna forte, capace di adattarsi alla modernità incombente, in grado di farsi capire con la sua voce roca e sgrammaticata e di rialzarsi sempre dopo ogni caduta. Perché si può morire anche chiedendo un bicchiere di vino rosso, sorridendo e parlando delle persone che abbiamo amato.

Rossella Pugliese, che cura anche la regia dello spettacolo, ha lavorato, tra gli altri, con Ettore Scola, Roberto Herlitzka, Isa Danieli, Lello Arena, Ruggero Cappuccio, Nadia Baldi, Rimas Tuminas ed Eros Pagni. “Rusina” è il primo atto di una trilogia sui rapporti parentali, proseguita con “Ultimo strip” e con il recentissimo “Papàveri”.

L’intero programma degli “Incontri sul dialetto”, che proseguiranno fino al 26 maggio, è consultabile sul sito fondazionecampaniadeifestival.it.

