Cultura: Realacci (Fondazione Symbola), ‘generati effetti economici diretti per 113 mld di euro’

“Quest’ultimo rapporto mostra una crescita degli effetti della cultura sulla nostra economia con un valore di 113 miliardi di euro per quanto riguarda gli effetti più diretti e di oltre 300 miliardi per quelli indiretti. Questa crescita riguarda tanto i settori più avanzati quanto quelli delle tecnologie, quanto il patrimonio storico culturale”. Così Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola, alla presentazione della XV edizione del rapporto ‘Io sono cultura’ svoltasi a Roma.

