Cultura, Nappi (Lega): invece di fare lo spavaldo, De Luca cominci a dare risposte

“Invece di fare lo spavaldo con i giornalisti e attribuirsi meriti e successi per la cultura in Campania, De Luca cominci a dare risposte alle nostre domande. Risponda sui pasticci e sul futuro di Scabec, dia spiegazioni sui sei milioni di euro di cui ancora non si riesce a trovare traccia rispetto al totale degli investimenti per Procida Capitale, si prenda le proprie responsabilità per il taglio dei fondi al Teatro San Carlo, dica come la Regione intende attivarsi per la ormai prossima stagione estiva e l’accoglienza dei visitatori. Siamo quasi a maggio e non c’è ancora l’ombra di un piano per il turismo e la cultura degno di questo nome”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Trasparenza del Consiglio regionale