Cultura. Massimo Perrino presenta a Maiori “Soli”, la sua nuova raccolta di poesie napoletane

Una serata a Maiori, in Costiera Amalfitana, tutta dedicata alla moderna poesia napoletana di Massimo Perrino. Il giornalista, ex portavoce del presidente del Senato e attuale capo ufficio stampa del Campania Teatro Festival, presenterà domani 4 agosto alle 21 nei Giardini di Palazzo Mezzacapo “Soli”, la sua seconda raccolta pubblicata con Graus Edizioni. L’evento, in programma nell’ambito di “Giardini in Arte”, a cura dell’Associazione CostieraArte presieduta da Silvio Amato, è moderato dall’autore Rai Gino Aveta, mentre la lettura di alcune poesie del libro è affidata all’attrice Tonia Filomena. Musiche eseguite dal vivo dal Maestro Francesco Reale. Nel corso della serata, Perrino dedicherà un breve omaggio alle bellezze di Maiori, paese dell’amore.