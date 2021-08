Cultura. Marisa Laurito e l’arte al femminile giovedi’ al Festival Segreti d’Autore

Condividi

Sarà Marisa Laurito, attrice, conduttrice e cantante, la protagonista assoluta del secondo appuntamento dell’undicesima edizione del Festival Segreti d’Autore, ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Una produzione Manovalanza, in collaborazione con Teatro Segreto, finanziata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Alle 21.30 di giovedì 5 agosto, nello storico Palazzo Coppola di Valle Cilento/Sessa Cilento (Sa), la poliedrica artista napoletana, che dallo scorso anno ha assunto anche la direzione artistica del Teatro Trianon Viviani di Napoli, dialogherà con la regista Nadia Baldi su “L’arte al femminile” e sull’essere donna nel mondo della cultura e dello spettacolo.

Al termine dell’incontro verrà consegnato a Marisa Laurito il premio “Segreti d’Autore 2021”, una scultura realizzata per il Festival dal famoso artista Mimmo Paladino.

Le prenotazioni vanno richieste a [email protected]. Verificata la disponibilità dei posti, si riceverà una e-mail di conferma che dovrà essere esibita, in formato cartaceo o tramite cellulare, al personale addetto al controllo. L’eventuale disdetta va comunicata entro le 24 ore dall’evento. Per tutta la durata della rassegna, che si concluderà il 10 agosto, sarà attivo per ogni informazione dalle ore 11 alle 15 il numero 348.4102880.

loading...