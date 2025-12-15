Cultura: La Spina (Unpli), ‘numeri entusiasmanti da radiciculturali.it’
“Oggi presentiamo i primi risultati del progetto dedicato al primo censimento del Patrimonio culturale immateriale. I numeri sono entusiasmanti con oltre 30.000 elementi censiti all’interno del portale radiciculturali.it. Questo immenso patrimonio, che l’Italia ha all’interno delle proprie comunità, rappresenta la nostra identità, le nostre storie e la nostra tradizione”. Queste le parole di Antonino La Spina, presidente nazionale di Unpli (Unione nazionale pro loco d’Italia), in occasione dell’incontro “Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale” che si è tenuto oggi a Roma presso Camera dei Deputati nella prestigiosa Sala della Regina.
