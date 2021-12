Cultura e botanica – libri e stelle di Natale. Un libro Graus Edizioni in omaggio per ogni stella di Natale acquistata presso Storie di Fiori di Mariagrazia Ferraiuolo

Condividi

Presso il vivaio Storie di Fiori (Via della Resistenza, 4 – Cardito NA) dell’intraprendente Maria Grazia Ferraiuolo – già studentessa in Psicologia – chi acquisterà una stella di Natale riceverà in omaggio un libro Graus Edizioni. È una partnership fra che unisce il mondo della cultura e quello della botanica. L’obiettivo è quello di portare nelle case non solo la bellezza estetica della pianta natalizia per eccellenza, ma anche quello di riportare in auge la bellezza della lettura.

La casa editrice Graus Edizioni è ormai sempre più una reale e ricca risorsa per il territorio regionale campano, sia per le notevoli attività realizzate, sia per l’elevato valore culturale e sociale delle stesse, come spesso è sempre più evidenziato dai media locali e nazionali.

Proprio per tale motivo, l’editore Pietro Graus ha deciso di sostenere questa originale iniziativa, volta a promuovere e diffondere la cultura insieme alla bellezza e alla luce che solo una stella di Natale può donare. Queste sono piante sempreverdi, il cui significato è quello di propiziare il ritorno della vegetazione, dell’abbondanza e della prosperità. E questo è l’augurio che Graus Edizioni e Storie di Fiori fanno a tutti i loro “fruitori”.