Cultura della Legalità: gli studenti del Villaggio dei Ragazzi incontrano il colonnello dei Carabinieri Manuel Scarso

Si è tenuta stamane, nella bellissima cornice della Sala Chollet del Villaggio dei Ragazzi, un incontro formativo promosso dalla Fondazione in tema di “Cultura della Legalità” destinato agli studenti e ai docenti degli Istituti del Villaggio. L’attività, che rientra nei “Percorsi di Legalità”, avviata dall’Ente calatino a controllo regionale sin dal 2015 con l’ obiettivo di far incontrare studenti ed Istituzioni per accrescere nei primi la cultura del rispetto delle regole, ha visto la partecipazione in qualità di relatore del Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Caserta, il Colonnello Manuel Scarso. L’incontro, in una sala gremita ove erano presenti, tra gli altri, Andrea De Filippo, Sindaco della Città di Maddaloni, l’ avv. Antonio Caradonna, Commissario straordinario dell’Ente calatino, il Capitano Raffaele Di Donato e il Maresciallo Domenico Di Carluccio, rispettivamente Comandante della Compagnia e della Stazione dei Carabinieri di Maddaloni, e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, è stato moderato dal decano dei giornalisti della provincia di Caserta, Franco Tontoli, ed ha visto un’attiva ed interessata partecipazione dei ragazzi, supportati, per l’occasione, dalle docenti Maria Fulgeri e Maria Rosaria Di Nuzzo. Di estrema importanza ed attualità le tematiche affrontate dal colonnello Scarso nel corso del dibattito, dall’uso di sostanze stupefacenti all’incidenza del fenomeno mafioso sul territorio, dal femminicidio ai reati ambientali, dal gioco d’azzardo al decreto Caivano, dall’alcolismo alla movida e dal gioco d’azzardo alle droghe del sesso. L’ufficiale dell’Arma ha poi anche rimarcato il forte impegno della Benemerita nella prevenzione e repressione dei reati. L’evento, intervallato da un coffe break curato da una rappresentanza di studenti dell’Alberghiero sotto la guida attenta del docente Roberto Stracquadaini e da una visita del Comandante alla 18 edizione della Mostra presepiale “Città di Maddaloni”, si è concluso con la consegna da parte del Coordinatore delle Scuole della fondazione, ing. Giusto Nardi, di una targa “al merito” al Comandante Scarso e di un gagliardetto del Villaggio al giornalista Tontoli in segno di stima e di amicizia dell’Opera socio – assistenziale, educativa e formativa maddalonese.