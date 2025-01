Cultura, bibliografo Solimene: “Dialetti e lingue locali elementi fondanti delle nostre identità”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – “La Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali sottolinea l’importanza che i dialetti e le lingue locali hanno come elemento fondante delle nostre identità. Identità locali che nel loro insieme, proprio attraverso lo scambio reciproco, sono un elemento di produzione della cultura nazionale”. Così Giovanni Solimene, presidente del Premio salva la tua lingua locale, in occasione del convegno dal titolo "Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali" che si è svolto alla Camera dei Deputati. La Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali ricorre ogni 17 gennaio ed è stata istituita dall’Unione nazionale delle pro loco (Unpli) nel 2013 con il preciso intento di sensibilizzare istituzioni e comunità locali alla tutela e valorizzazione di questi patrimoni culturali; attività promossa per valorizzare dialetti e lingue locali, portatori di un immutabile senso di identità e comunità. “Le comunità locali continuano a tenere vive le lingue locali attraverso il lavoro quotidiano, le pubblicazioni e gli studi. In questo senso il premio Salva la tua lingua locale vuole consentire la sopravvivenza e sottolineare l’importanza di queste forme di espressione”, conclude Solimene. —[email protected] (Web Info)

