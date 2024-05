Domani, venerdì 10 maggio 2024, all’interno della rassegna “Maggio della cultura” organizzata dal Comune di Gragnano (NA), si terrà la proiezione del docufilm “Stato di Grazia” alla presenza del protagonista della storia, il regista Ambrogio Crespi e dello scrittore Vincenzo Zurlo. “Un’opportunità per approfondire il tema della legalità e della giustizia” si legge in una nota del Sindaco Nello D’Auria che prosegue: “Questo film tocca delicatamente i cuori e le menti, portando alla luce le sfide e le ingiustizie che affrontiamo nella nostra società. Attraverso la lente della macchina da presa, esploreremo le complesse dinamiche della malagiustizia e ci uniremo nel promuovere un sistema legale più equo e trasparente”.

L’evento che si terrà presso l’Auditorium Don Milani vedrà anche la presenza degli studenti dell’Istituto Superiore “Don Milani” di Gragnano. “Parlare con i più giovani è sempre un piacere ma anche una grande responsabilità – ha dichiarato Ambrogio Crespi – e cerco di farlo ogni volta che posso, approfondendo con loro i temi della giustizia e della legalità da molto prima che la mia vicenda personale diventasse un docufilm. “Penso – ha concluso Crespi – che se vogliamo cambiare in meglio la mentalità del nostro Paese sia fondamentale non solo raccontare delle storie ma far capire ai ragazzi quali siano le storie degne di essere raccontate. È quello che provo a fare da sempre con i miei documentari anche grazie a chi mi supporta e collabora con me. “Stato di Grazia” è stato un lavoro corale che ha richiesto molto impegno ma anche molto coraggio nel realizzarlo e nel portarlo in giro per l’Italia e di questo non posso che ringraziare Luca Telese che ne ha curato la regia e PSC e Alfio Bardolla Training Gruop per la produzione”.