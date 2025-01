Cucinotta: “Un nuovo inizio per Agrigento Capitale della Cultura”

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Un nuovo inizio per Agrigento capitale della Cultura 2025. Noi ce la metteremo tutta. C'è molto da fare, c'è da rendere concreto ciò che è stato pensato, approvato e messo in campo. Lavoreremo alacremente e spero con la collaborazione di tutti, anzi sono certa che ci sarà la collaborazione di tutti". Parla per la prima volta da neo Presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura, Maria Teresa Cucinotta, ex Prefetto di Palermo e di Caltanissetta, da un anno in quiescenza. L'ex Prefetto Cucinotta è stata eletta presidente della fondazione Agrigento 2025 questa mattina e farà capo all'organizzazione degli eventi nell'anno in cui la citta' dei templi è capitale italiana della cultura. L'elezione è stata formalizzata dal consiglio di amministrazione a distanza di una settimana dalle dimissioni del predecessore Giacomo Minio. A volerla al timone di Agrigento Capitale è stato il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. Quale sarà la prima cosa che farà la neo Presidente? "Innanzitutto ho iniziato a studiare e continuerò a farlo perché è una situazione complessa, e certamente non è un progetto di poco conto – dice all'Adnkronos – e poi parlerò con tutti gli attori di questa grande kermesse per potere arrivare a una reductio ad unum in modo che tutti possiamo lavorare su un unico fronte, per un unico obiettivo che è quello di fare crescere Agrigento e tutta la Sicilia per questa grande iniziativa". Sui progetti già avviati l'ex Prefetto Cucinotta fa sapere: "Per quanto riguarda la fondazione, ci sono 44 progetti approvati e che devono essere resi operativi, vanno attuati- dice – Faremo un lavoro di grande studio e raccordo per vedere se è possibile recuperare altri progetti, dare altro respiro a un progetto che è già di ottimo spessore". Una nomina "arrivata a sorpresa", come dice la stessa Cucinotta. "In una sola settimana tutta la mia routine quotidiana è stata stravolta- dice – è una cosa che faccio perché sono siciliana e palermitana, credo molto che l'attività culturale sia uno snodo importante per un progresso che deve coinvolgere tutta la Sicilia, che può far fare bella figura all'Italia anche all'estero, anche per la nostra immagine, per il turismo. Ho accolto questa proposta con grande entusiasmo, perché credo nel valore delle cose che faccio. Ci credo e spero di farlo al meglio". Il primo incontro operativo si terrà lunedì "con il Presidente della Regione Renato Schifani e gli assessori coinvolti nello sviluppo di questa progettualità, per una attività organizzativa anche per gli eventi gli eventi che si svilupperanno e conto di avere incontro anche con Federalberghi e tour operator". Cucinotta vuole anche "rilanciare l'immagine di Agrigento Capitale della Cultura che al momento mi sembra sottotono rispetto all'evidenza che merita di avere". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.