Ctp, tavolo Comune, Citta’ Metropolitana e Sindacati. Manfredi: soluzione alternativa in collaborazione con la Regione

Nella sala giunta del Comune di Napoli, si è tenuto il tavolo dedicato alla situazione di Ctp, i cui mezzi sono fermi nei depositi per mancata sanificazione e mancanza di gasolio. Presenti il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, i dirigenti della Città Metropolitana responsabili del settore Bilancio e Trasporti, i rappresentanti sindacali Amedeo D’Alessio (Filt Cgil Campania), Alfonso Langella (Fit Cisl Campania), Antonio Aiello (Uilt Campania), Edoardo Leongito (Uglt Campania), Francesco Falco (Faisa Cisal Campania), Domenico Monaco (Faisa Confail Campania) e Marco Sansone (Usb Lavoro privato). A Manfredi sono state consegnate le relazioni relative alla condizione finanziaria di Ctp. Il sindaco ha quindi illustrato ai rappresentanti sindacali il percorso da compiere: “Abbiamo ereditato una situazione disastrosa. Non si possono lasciare i cittadini a piedi e si devono salvaguardare i lavoratori: della questione Ctp ho già pre-allertato la Prefettura. Stiamo lavorando per individuare possibili soluzioni alternative in collaborazione con la Regione”.

