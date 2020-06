Crollo Napoli, Nappi “Solidarietà a operai coinvolti, sicurezza prima di tutto”

Condividi

“Solidarietà e vicinanza agli operai rimasti coinvolti nel crollo di un solaio a Pianura, alla periferia di Napoli. Purtroppo, anche in piena pandemia da Covid-19, continuano a verificarsi gli incidenti sul lavoro e questo ci fa capire e ci testimonia quanto sia importante rafforzare l’impegno su questo fronte. Non si può morire per lavorare. La sicurezza sul lavoro deve venire prima di tutto”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, presidente del movimento civico Il Nostro Posto.