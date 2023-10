Crociera Wine Experience: i vini del Sannio salpano sulla MSC “World Europa” Lunedì 16 ottobre conferenza stampa a Napoli a bordo della nuova ammiraglia

Condividi

I vini del Sannio salpano a bordo della nuova ammiraglia di MSC “World Europa”. Il progetto “Crociera Wine Experience“, nato dalla collaborazione con MSC Crociere, Associazione Nazionale Città del Vino e Sannio Consorzio Tutela Vini, nasce con l’obiettivo di far conoscere il vino del Sannio tramite l’esperienza del viaggio sulle navi da crociera e si propone di raggiungere anche i consumatori appassionati di vino che, durante la loro vacanza, potranno assaggiare esclusive referenze ascoltandone storia e caratteristiche.

A bordo della MSC “World Europa” – alimentata a GNL, tra le più avanzate al mondo sotto il profilo tecnologico e ambientale, che prenderà il largo tra Napoli, Palma de Mallorca, Marsiglia, Barcellona, Genova e La Spezia – saranno organizzati momenti di approfondimento sul territorio e sulle denominazioni della provincia di Benevento, al primo posto nel comparto vitivinicolo della Campania con circa il 50% della superficie viticola e della produzione vinicola regionale. E ancora incontri sulle singole denominazioni, proposte in abbinamento ad alcuni prodotti tradizionali del Sannio come il pecorino di Laticauda, il caciocavallo di Castelfranco in Miscano, i taralli intrecciati di San Lorenzello, il prosciutto di Pietraroja, la ‘nfrennula di Sant’Agata dei Goti, il pomodorino verneteco, la salsiccia rossa di Castelpoto e l’olio extravergine di oliva Ortolana del Sannio.

Nel corso della crociera oltre di eccellenze enogastronomiche si parlerà anche di Sannio come terra ricca di storia millenaria, cultura, paesaggi e bellezze da visitare, sottolineando anche il lavoro di promozione che sta svolgendo l’associazione nazionale “Città del Vino” che opera nella filiera enogastronomica per promuovere diverse iniziative di dedicate al comparto turistico.

La Crociera Wine Experience sarà presentata il prossimo lunedì 16 ottobre, alle ore 14, nel corso di una conferenza stampa che si terrà a bordo della nuova ammiraglia di MSC “World Europa”. Saranno presenti Leonardo Massa, manager Italia di MSC Crociere, Angelo Radica, presidente nazionale Associazione Città del Vino, Libero Rillo, presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini e Marco Razzano, componente del Cda di Recevin (Rete Europea Città del Vino)