Cristina Russo torna in radio con una versione remix del singolo “Resto a Sud”

Condividi

Esce il 30 Giugno in rotazione radiofonica il singolo “Resto a Sud-Remix” dell’eclettica cantautrice Cristina Russo. Un ritorno molto atteso, perché quando si parla di questa artista non si ha mai qualcosa di scontato! Il suo mondo è come quello di Alice nel Paese delle Meraviglie: particolare ed affascinante, contaminato da diversi stili come le influenze che caratterizzano la sua terra, immersa dall’odore del mare da un lato e dal fuoco della terra dominata dall’Etna dall’altro. La voce “black” di Cristina è la quintessenza del suo stile definito neo soul; una fusione che parte dalla più autentica base soul della black music americana, contaminata dal blue eyed soul, dall’ urban fusion e dal new reggae.

Da queste basi ed influenze così uniche e personali si è arrivati alla nascita di un progetto musicale dall’animo neo-soul, l’album Energy del 2018, prodotto e arrangiato da Marco Di Dio (producer/autore e compagno della cantante) per l’etichetta indipendente Roccascina Audio Produzioni di Catania. L’ultimo singolo di questo album intitolato “Sotto il cielo”, è uscito nel 2021 ed il video ha visto come regista il fotografo siciliano Fabrizio Spucchess, braccio destro di Oliviero Toscani. Agli inizi di quest’anno i ragazzi del collettivo Vukset ( Luca Carani, Alberto Surrentino e Mario Licciardello) hanno immaginato una nuova versione di uno dei loro brani preferiti di questo album e grazie all’intuizione dell’autore del programma, Luca Carani, è stato possibile l’incontro tra Cristina e Leo Lippolis, Dj e producer italiano famoso in tutta Europa. Insieme concretizzano il progetto della nuova versione Remix del brano “Resto a Sud“, (contenuto sempre nell’album Energy), in chiave electro – wave, mixato ad un forte sound “house”, in una Vukset Version del tutto particolare, sempre per l’etichetta Roccascina Audio Produzioni.

Il passo dal neo – soul alla musica house diventa un processo semplice e fluido quando c’è esperienza, professionalità e voglia di sperimentare. E questo è stato reso possibile dalla bravura e capacità sia di Cristina che di Leo; Cristina ha avuto un trascorso di notevole rispetto nel settore “house” poiché ha fatto da vocalist per famosi dj, quali Fargetta, Coccoluto, Miss Me, Guerrera, Bertolini ed ha realizzato dischi del settore come “The Happiness” in featuring con Gioeni.

Per quanto concerne Leo Lippolis le sue capacità sono indiscusse e riconosciute anche a livello internazionale. Ogni serata dance è considerata un evento: ha fatto ballare alcuni dei più esclusivi club italiani (La Giara, Club Moritzino, La Tartana, etc), il Nachtflug di Colonia e l’Ade ad Amsterdam. Grazie al suo sound originale ha collaborato inoltre con importanti aziende del calibro di Bulgari, Redbull, Audi e BMW Italia. “Resto a Sud-Remix” appare come un capolavoro negli ambienti del settore, pronto a scalare tutte le classifiche.