Cristina Russo racconta il suo spettacolo in anteprima il 23 Luglio per la rassegna “Catania Jazz” al Cortile Platamone

Parte oggi 23 Luglio il tour del nuovo disco dell’artista catanese Cristina Russo, intitolato “Pieces of Woman“, in scena in anteprima presso il Cortile Platamone del Palazzo della Cultura di Catania, all’interno della rassegna “Catania Jazz”. Insieme alla sua band, i NeoSoul Combo capitanata dal produttore artistico Marco Di Dio alla batteria, la cantautrice condividerà il palco con un altro artista jazz d’eccezione, Andrea Beneventano ed il suo trio. “Pieces of Woman” è un progetto dalle sonorità alternative e contaminate da diversi stili, che caratterizzano da sempre la produzione della Russo, cantante ed autrice tra le più apprezzate nel panorama indipendente musicale italiano. Il disco ha un sound moderno, con dei tratti “urban” molto vicini al “new jazz” d’oltreoceano, dove il piede non smette di muoversi. Un perfetto stile “neosoul”, con qualche accenno a sorpresa in stile anni ’80 che hanno influenzato le ritmiche e le melodie di alcuni brani. Questo nuovo ed appassionato progetto non sarebbe stato possibile senza la direzione artistica e gli arrangiamenti mai banali di Marco Di Dio, il cui estro è dietro al successo ed ai lavori di numerosi altri artisti siciliani. Prodotto dalla Roccascina Audio Produzioni, l’album rappresenta un passo importante nella carriera di Cristina Russo: le tracce catturano l’essenza del sound “neosoul” attraverso una produzione raffinata e rappresentano un viaggio sonoro che attraversa emozioni profonde e paesaggi musicali variegati, richiamando alla mente i colori ed i sapori della Sicilia. Il tutto racchiude nel profondo un forte significato simbolico: il concetto di donna nella sua complessità e nelle sue innumerevoli sfumature.

Cristina Russo con i NeoSoul Combo rappresentano una delle formazioni più promettenti della nuova scena jazz e neosoul italiana; il loro stile personalissimo e di grande fascino, si sprigiona ancor più nei “live”, dove la band dà il meglio di sé, lasciandosi spesso coinvolgere dall’atmosfera del momento e dal feedback del pubblico. Negli ultimi anni la formazione ha calcato i palchi di alcuni dei Festival internazionali più prestigiosi, affermandosi come una delle band più innovative del settore e costruendo passo dopo passo una solida reputazione anche in Europa. Il tour in anteprima del disco, procederà in molti club e Festival musicali nazionali con le seguenti date:

· 23 Luglio – Catania Jazz Concerts & Peace – Palazzo della Cultura (CT)

· 30 Luglio – Visioninmusica – Baravai Garden Stage (TN)

· 31 Luglio – Il Balestruccio (PG)

· 1 Agosto – Jazz Feeling Festival Feat. Mico Band – Cattolica (RN)

· 2 Agosto – Urbino Jazz Festival – Urbino Piazza Duca Federico (PS)

. 11 Agosto – Il Baretto di Portoferro – Sassari

· 12 Agosto – Sant’Anna Arresi Jazz Festival – Sud Sardegna (SU)

· 25 Agosto – Silvestro Palumbo’s Memorial – Troina, Piazza Vecchia (EN)

· 21 Settembre – San Pietro Clarenza (CT)