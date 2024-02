Condividi

(Adnkronos) – Cristiano Ronaldo fa scandalo in Arabia Saudita con un gestaccio verso il pubblico. Il motivo? Dagli spalti partono i cori 'Messi, Messi' e CR7 non gradisce. I video che circolano online mostrano il 39enne portoghese che, in direzione dei tifosi avversari, si esibisce in gesti eloquenti dopo la vittoria per 3-2 della sua squadra Al-Nassr contro l'Al Shabab nella Saudi Pro League di domenica. Secondo i media, il gesto non è stato mostrato in televisione, ma i video sono circolati rapidamente su Internet e hanno causato reazioni indignate nei media locali. La Federcalcio dell'Arabia Saudita (Saff) ha avviato un'indagine. —[email protected] (Web Info)