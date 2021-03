Cristalloterapia : sette schede chakra

Condividi

Ecco a voi il secondo appuntamento legato alla cristalloterapia.

Scheda 1° Chakra: Radice o Muladhara

Posizione: parte bassa del corpo, tra l’ano e i genitali

Zone coinvolte: sistema linfatico, scheletro (ossa e denti), la prostata maschile, il plesso sacrale e le parti collegate ad esso.

Funzione: stabilità, sicurezza e fiducia in se stessi

Colore: rosso

Elemento: terra

Senso: olfatto

Pietre: diaspro rosso, agata rossa, corniola rossa, ematite, oncia nera, rubino, ossidiana nera, ossidiana fiocco di neve.

Nota: Do

Quando un individuo non è in pace con se stesso o con la realtà costruitasi intorno a lui allora vuol dire che ha un blocco emotivo del primo chakra e sarebbe necessario eliminarlo.

NB: riguardo all’ aspetto fisico le pietre possono alleviare certi problemi, ma non sono in grado di risolverli a pieno come la medicina convenzionale: perciò se si hanno malesseri legati alle zone fisiche sopra elencate la cristalloterapia può essere un più, non la soluzione definitiva. Per quest’ ultima un intervento medico sarebbe più che opportuno.

Questo vale anche per i seguenti chakra.

Scheda 2° chakra: Sacrale o Svadhisthana

Posizione: parte inferiore dell’ addome

Zone coinvolte: organi riproduttivi e plesso lombare

Funzione: creatività, sessualità, emozioni

Colore: arancione

Elemento: acqua

Senso: tatto e gusto

Pietre: agata di fuoco, corniola, opale di fuoco, calcedonio rosso, pietra di luna

Nota: Re

Quando l’ ingresso energetico del secondo chakra è ostruito, sta ad indicare l’ esistenza di un blocco delle suddette funzioni, per la maggior parte dei casi limitate dal senso di colpa. Tale sentimento prova molto la nostra capacità di creare e sperimentare le nostre emozioni espresse nella vita quotidiana come nel sesso.

Scheda 3° chakra: Plesso Solare o Manipura

Posizione: addome (al di sotto del diaframma)

Zone coinvolte: organi legati all’ addome, la pelle, il sistema muscolare, vista, occhi e muscoli del viso

Funzione: sede dell’ ego, dell’ affermazione personale e dell’ intuito

Colore: giallo

Elemento: fuoco

Senso: olfatto

Nota: Mi

Pietre: ambra, crisoberillio, calcedonio giallo, occhio di tigre, quarzo citrino, agata gialla, berillio dorato, calcite gialla, pirite

Di solito le funzioni legate al terzo chakra sono bloccate dal senso del pudore e dall’ eccessiva vergogna di mettersi in gioco.

Scheda 4° chakra: Cuore o Anhata

Posizione: petto

Zone coinvolte: cuore, sistema vascolare, polmoni, plesso cardiaco

Funzione: il centro dei sentimenti, dell’ amore e dell’ ascolto

Colore: Verde

Elemento: aria

Senso: tatto

Nota: Fa

Pietre: avventurina verde, calcedonio rosa, agata verde, agata rosa, amazzonite, calcedonio ramato, crisocolla, crisoprasio, calcite rosa, calcite verde.

Generalmente il 4° chakra può essere bloccato dal dolore e dalle delusioni con la conseguente incapacità di amare, problemi cardiaci, isolamento ed egoismo.

Scheda 5° chakra: Gola o Vishudda

Posizione: gola, all’ incrocio delle ossa della clavicola

Zone coinvolte: plesso bronchiale e cervicale

Funzione: comunicazione e ascolto

Colore: azzurro

Elemento: etere

Senso: udito

Nota: Sol

Pietre: lapislazzuli, amazzonite, acquamarina, agata blu, calcite blu, calcedonio blu, crisocolla, celestina, opale, turchese, zaffiro e sodalite. Solitamente un blocco nell’ ascolto e nella comunicazione si deve all’ insicurezza come alle bugie. Chi possiede il 5° chakra ostruito in genere tende ad esprimersi troppo o poco per evitare problemi.

Scheda 6° chakra: Terzo occhio o Ajna

Posizione: fronte

Zone coinvolte: tempie, fronte, plesso carotideo

Funzione: collega ad una realtà che va oltre la materia. Centro dell’ immaginazione, intuizione e lungimiranza

Colore: viola, indaco

Elemento: luce

Senso: sesto senso

Nota: La

Pietre: ametista, fluorite, labradorite, moldavite, zircone, zaffiro, opale, sodalite, tanzanite, morganite, ametrino. Il cattivo funzionamento di questo chakra si deve alle illusioni e provocherebbe frequenti emicranee, problemi psicologici e stato di confusione mentale.

Scheda 7° chakra: Corona o Sahasrara

Posizione: sommità della testa

Zone coinvolte: sistema nervoso e cervello

Funzione: allarga il nostro campo visivo verso altri mondi ed è il canale spirituale per eccellenza

Colore: viola e bianco

Elemento: Metallo

Senso: empatia

Nota: Si

Pietre: ametista, calcite trasparente, diamante, fluorite, fluorite, labradorite, cristallo di rocca

Il settimo chakra, portale verso mondi ultraterreni, risulta bloccato (quasi in tutti noi) per via dei legami che abbiamo su questa Terra. Il blocco conduce l’ uomo verso la necessità di manipolazione, ad avere sempre la ragione dalla sua, ego smisurato, valori materialisti, rigidità di pensiero, difficoltà nel concentrarsi e di pensare autonomamente.

