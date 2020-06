Crispano, Istituto Quasimodo: Sma Campania termina la manutenzione del verde pubblico

Due giorni di lavori degli operai della Sma Campania e gli spazi attrezzati a verde, all’interno dell’Istituto comprensivo statale Salvatore Quasimodo, sono ritornati ordinati e sicuri.

È stata eseguita l’eliminazione delle sterpaglie e la pulitura del terreno, il quale era colmo di vegetazione incolta e infestante: mediante il taglio con l’utilizzo dei decespugliatori meccanici.

Tali interventi rientrano nelle opere di manutenzione naturalistica ed ambientale che la società in house della Regione Campania svolge su tutto il territorio campano. I fondi Poc 2014-2020 (Programma operativo complementare) sono le risorse economiche pubbliche messe a disposizione.

La manutenzione territoriale della Sma è in funzione della prevenzione e del contrasto agli incendi boschivi e di rendere i luoghi fruibili, in questo caso, da parte degli alunni.

