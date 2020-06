Crispano, area Pip: Sma Campania esegue la manutenzione straordinaria dell’area verde

Gli operai dell’Area cantieri della Sma Campania per circa quindici giorni, nel Comune di Crispano a nord dell’Area metropolitana di Napoli, sono impegnati nella manutenzione straordinaria, all’interno della zona a destinazione industriale, di tutti i terreni dove il verde è incolto.

Il cantiere si trova nella zona del Piano degli insediamenti produttivi (Pip) e l’area da manutenere è di circa quarantamila metri quadrati. Il luogo si presenta abbandonato su cui la vegetazione è sviluppata ed infestante.

Gli obiettivi principali sono due: il primo è quello di mitigare i rischi degli incendi boschivi; il secondo, inoltre, è di rendere il luogo fruibile e allo stesso tempo migliorarne le condizioni paesaggistiche

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!