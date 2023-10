Crisi in Medio Oriente, mai trasformare la vittima in boia!

Condividi

È indescrivibile il dolore e lo sgomento di fronte a quanto sta accadendo. Davanti a persone uccise senza pietà, serpeggia la paura (o vigliaccheria) di condannare Hamas.

“È incredibile. Oggi a Strasburgo 24 europarlamentari della sinistra non hanno condannato lo spregevole attacco di Hamas agli israeliani.

Sono senza parole, vergogna!”

Maurizio Gasparri, Forza Italia

“Capisco la prudenza, condivido le ragioni di chi auspica di non dimenticare la dimensione umanitaria del conflitto, ma non fino al punto di trasformare la vittima nel boia! Come sta accadendo adesso. Insomma Hamas è la vittima di un Israele assetato di sangue e di vendetta! Questa è la “narrazione” che prevale. L’ospedale di Gaza è stato colpito da un missile jihadista (ormai non sembrano esserci più molti dubbi), ma in tutto il mondo si manifesta contro Tel Aviv per questo suo ulteriore crimine di guerra (che non ha commesso!). È follia collettiva…”

Domenico Vecchioni, ambasciatore

Infatti…

“È ormai acclarato che il missile che ha colpito l’ospedale Al Ahlì di Gaza è stato lanciato da Hamas, chissà quanto accidentalmente.

La cosa che stupisce è che i telegiornali continuino a dare tanto la versione di Israele quanto quella di Hamas.

Come si fa a mettere sullo stesso piano la versione che proviene da Israele, cioè da uno Stato democratico, nel quale si vota regolarmente per le elezioni – addirittura anche troppo se si tiene conto del fatto che, negli ultimi tre anni, si è votato 5 volte – dove i cittadini sono liberi di muoversi, intraprendere, arricchirsi, esprimere le proprie opinioni, e vivere pienamente la propria vita; con quelle di uno Stato terrorista, di una dittatura islamica, che tiene in condizione di schiavitù il proprio popolo, che non rispetta le più elementari leggi sui diritti umani, che incarcera, tortura e massacra gli oppositori politici e i cittadini palestinesi che non si uniformano alle abiette e antiquate leggi coraniche? Come si fa a dare credito alle versioni divulgate da quegli esseri mostruosi, che tutti abbiamo visto in azione il 7 Ottobre, che hanno stuprato, seviziato e ammazzato, infierendo sadicamente e senza pietà sui corpi, donne e bambini israeliani?”

Gerardo Verolino, giornalista