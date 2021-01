Crisi Governo: Tutto pronto per una guida Dem con Di Maio viceministro

Condividi

La crisi al buio del governo Conte è ormai un dato di fatto. E Renzi ha una sua soluzione privilegiata per chiuderla: un nuovo governo che abbia a capo un esponente del Partito Democratico e non Mario Draghi, che sarebbe comunque difficilmente disponibile ad accettare un incarico di parte anche se in molti invece pronosticano un doppio salto per l’ex presidente della Banca Centrale Europea: arrivare a Palazzo Chigi per trasferirsi un anno dopo al Quirinale al posto di Sergio Mattarella con la stessa maggioranza, magari allargata a Forza Italia e addirittura a quella Lega che con lui conserva un canale di comunicazione privilegiato.

Ma per ora questa è davvero fantapolitica. E pare probabile anche che lo resti. Nel frattempo i pronostici della soluzione della crisi sono affidati ai retroscena dei giornali. Il Corriere della Sera scrive oggi che il nome di Renzi per Palazzo Chigi è quello di Dario Franceschini con Luigi Di Maio vicepremier. Ma sia il Partito Democratico che il MoVimento 5 Stelle sperano invece che sia Conte a trovare il bandolo della matassa. Attraverso un rimpasto che vedrebbe il sacrificio della ministra tecnica Luciana Lamorgese per offrire a Renzi gli Esteri spostando Di Maio all’Interno. Ma Conte non sembra avere intenzione di cedere. Lui preferisce che la partita si sposti nel CdM dove Italia Viva sarà costretta a decidere se votare o meno il Recovery Plan. Se non lo farà, allora il presidente del Consiglio si presenterà in Parlamento per verificare se ha una maggioranza. E lì, semmai, cadere con una conta all’ultimo voto che porterebbe il paese nel caos e l’opposizione a chiedere le elezioni a marzo.

loading...