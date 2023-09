Crisi di Lampedusa, Von der Lyer e Meloni. Chiacchiere o fatti?

Condividi

Il sindaco di Lampedusa non ne può più e ha ragione. È un’isola che non può accogliere migliaia e migliaia di profughi.Gli abitanti insorgono

“Fermate l’invasione! Voi giornalisti dite che sono profughi, falso! Non sono profughi!”

“La crisi di Lampedusa è voluta: i migranti serviranno per ingrassare il circo dell’accoglienza e le file della criminalità, saranno tappa fondamentale per distruggere definitivamente lo stato sociale conquistato dai nostri padri ed abbassare ulteriormente i salari dei lavoratori. I signori del governo continuano ad inviare armi in Ucraina, ma anche qui siamo in guerra.”

Marco Rizzo, PC

La Von der Lyen a Lampedusa con la Meloni. E ci voleva l’invito della Meloni per fare capire a madame Ursula cosa succede?

“Perché l’Europa non ha versato i 100 milioni alla Tunisia?” Bruno Vespa

Quindi, solo chiacchiere. Ecco cosa afferma l’ambasciatore Domenico Vecchioni “UE, migranti: parole, parole, parole… Macron dice: “Non lasceremo sola l’Italia”. Ma l’aveva già detto due anni fa, lo ha ripetuto un anno fa e verosimilmente lo ridirà l’anno prossimo. Che coerenza, tanto le parole non costano nulla.

Lampedusa, migranti: sbarchi, sbarchi, sbarchi… Per favore evitateci almeno lo show della Von der Lyen a Lampedusa che, in italiano (ha il vezzo di far credere che parli l’italiano..), ripeterà le stesse cose già dette e ridette: “L’Italia non sarà lasciata sola!”. Ma vuole solo dare una mano alla sua amica Giorgia in evidente difficoltà. Parole, parole, parole.

L’Italia, invece, è e rimarrà sola. Il Governo si deve mettere in testa che dovrà trovare una soluzione nazionale al problema migranti. Non si faccia illusioni sull’UE o addirittura su quel carrozzone internazionale chiamato ONU.

Nell’Ue non abbiamo amici, ma solo concorrenti e rivali. L’ONU, dal canto suo, quando il gioco si fa duro, dimostra tutta la sua inutilità.”

In effetti, le risate senza contegno con il Presidente USA Biden, le moine con i capi europei, sono servite ben poco alla Meloni. Si dia da fare seriamente, basta baci e abbracci (quasi ridicoli) e dia una mano concreta al sindaco di Lampedusa.