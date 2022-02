Crisco Centro Ester Napoli, vittoria sul Caserta e sorpasso in classifica

Condividi

Coach Massaro: Siamo riusciti a costruire un polo di pallacanestro davvero interessante

Vittoria di carattere della Crisco Centro Ester Napoli che si impone nello scontro diretto con l’Ensi Caserta e resta da solo al secondo posto della classifica del girone A del torneo di Serie D.

Un’affermazione frutto della determinazione e della voglia di vincere che il gruppo ha saputo tirare fuori nella parte decisiva dell’incontro.

“Stiamo riuscendo a costruire un polo di basket davvero interessante –spiega a fine gara coach Massimo Massaro– la squadra è in crescita ed ha voglia di divertirsi”.

L’esperto tecnico continua la sua analisi del momento della pallacanestro del quartiere di Barra: “Ho cercato di portare in squadra tutti atleti che hanno voglia di crescere e fare bene. Anche le altre squadre non sono da meno, ci sono anche atleti che potrebbero giocare tranquillamente in categorie superiori ma che per motivi di studio e di lavoro non possono dedicarsi completamente allo sport. Questo fatto solleva comunque il tasso tecnico del girone ed offre gare interessanti”.

Come interessante è stata la sfida con Caserta. Una gara vera, spigolosa. A tratti le squadre hanno fatto anche a sportellate. L'alternanza di punteggio ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino alla rimonta finale del Centro Ester, suggellata da una schiacciata di Alaimo che ha strappato un lungo applauso agli appassionati presenti. Sugli spalti il primo tifoso, il presidente Pasquale Corvino: "Questa sera una grande soddisfazione che dimostra la crescita del gruppo. Invito tutti domenica prossima quando ospiteremo la capolista Piedimonte Matese che fino a questo momento ha vinto tutte la gare disputate".

Ensi Caserta 66

Parziali: 20-22, 17-18, 22-15, 20-11

Centro Ester Barra: Guarino 19, Alaimo 14, Santoro 13, Pone 11, Balestrieri 10, Gaudino 7, Gallo 2, Romano 2, Monsurrò 1, Riccardi, Cozzolino ne, Di Giacomo ne. Coach Massaro, Vice Abete

Ensi Caserta: Tronco M. 26, Porfidia 16, Caduto 12, Cecere 4, D’Isep 3, Simeone 2, Ciccone 2, Dell’Oglio 1, Caricchia, Iodice, Tronco A. ne, Sammartino ne. Coach Centore, Vice Simeone

Arbitri: Savarese e Morra