Cremonese – Napoli 0 – 2 . 2025, il botto di fine anno

Successo di autorità a Cremona, Napoli formato Supercoppa

Cremona, 28 Dicembre – Vittoria di vitale importanza degli azzurri a Cremona che confermano I progressi già evidenziati in Supercoppa contro una squadra particolarmente temibile come la Cremonese, compagine, quella grigio rossa, capace di mettere in estrema difficoltà, squadre molto quotate come Milan e Atalanta. Era comunque indispensabile per gli uomini di Antonio Conte, creare un filo conduttore, una continuità con le prestazioni di altissimo profilo offerte in Supercoppa e, da questo punto di vista, il Napoli ha risposto presente, una squadra cattiva, attenta, feroce e poi la differenza qualitativa esaltata dalle prestazioni di Hoilund in primis, ma anche da McTominay, Lobotka, Neres , Politano e di Lorenzo che sono riusciti a rimarcare il differente livello tra chi, veleggia nelle primissime posizioni del campionato da molti anni e ha stampato sul petto il tricolore per la vittoria del campionato ed una squadra neopromossa, sia pur con un rendimento sorprendente, almeno in questa prima frazione della stagione ma immatura per fronteggiare partite a certe latitudini.

Grande preoccupazione e grande rispetto per la Cremonese guidata da un allenatore scafato ed esperto come Davide Nicola, capace, almeno fino a questo momento di guidare I lombardi alle soglie della zona UEFA.

Il Napoli conferma la formazione già trionfante in Arabia nelle sfide stravinte contro il Milan prima ed il Bologna poi, con la difesa a tre con Di Lorenzo e Juan Jesus braccetti e Rahmani centrale, a centrocampo scelte obbligate con gli unici centrocampisti disponibili, ovvero Lobotka e McTominay mentre sugli esterni confermatissimi Spinazzola a sinistra e Politano a destra, mentre in attacco Elmas nuovamente preferito a Lang per la sua capacità di garantire gli equilibri tattici richiesti da Conte oltre agli intoccabili Neres a destra e Hojlund come terminale offensivo.

Sin dai primi minuti, si percepisce come il Napoli non ripercorra lo stesso approccio di Udine, squadra dominante ed aggressiva in ogni singola porzione di campo ed un atteggiamento caratterizzato dalla consapevolezza di essere la squadra più forte.

Con queste basi, emergono le differenze individuali ed in questo momento, giocatori come Neres ed Hojlund, sono in grado di fare la differenza. In particolare, il centravanti danese mostra un livello assoluto, capace di fare reparto da solo, sistematicamente vittorioso nel duello fisico con Baschirotto ed estremamente cinico sotto porta. Sua la realizzazione che indirizza in maniera irreversibile la partita, tiro violento di Spinazzola, flipper impazzito nell’area di rigore grigio rossa, e Hojlund si fa trovare pronto e deposita in rete la palla del vantaggio partenopeo. Nonostante il vantaggio rassicurante, il Napoli non arretra, continua a ribattere colpo su colpo ai tentativi di reazione allo svantaggio dei padroni di casa e riesce addirittura a trovare la rete della sicurezza, al tramonto del primo tempo e sempre con Hojlund, capace di finalizzare un’ iniziativa di Politano sulla destra, sporcata al centro dell’area da qualche deviazione di testa di troppo e cinico nella battuta a rete davanti all’incolpevole Audero. Nella seconda frazione di gioco, nel primo quarto d’ora, il Napoli riscontra le maggiori difficoltà nell’arginare i disperati tentativi della Cremonese di rientrare in partita, sospinti dal sempre verde Vardy, i grigio rossi raccontano la loro migliore fase della partita. Il tempo sufficiente affinché Conte, con alcuni accorgimenti tattici e con alcune provvidenziali sostituzioni, ritrovi i giusti equilibri, che il Napoli rientri con grande personalità in partita e riesca, con estrema efficacia e pericolosità, a sfiorare più volte la realizzazione dello 0-3 che avrebbe posto la parola fine alla contesa, ma ancora una volta, così come mostrato a Riad, i partenopei si caratterizzano per la loro scarsa cattiveria sotto porta anche se in realtà non rischiano più niente, e portano a conclusione la vittoria con estrema scioltezza e tranquillità.

Il Napoli continua ad esserci, è lì a pochissimi punti dal primato in classifica e chiarisce in maniera inequivocabile, che sarà ai vertici fino alla fine, nonostante le difficoltà alimentate dagli infortuni, nonostante lo scetticismo maniacale dopo prestazioni non all’altezza. Poi chi emergerà dal gruppone, a questo punto della stagione, è del tutto impronosticabile visto che le insidie, per tutte le pretendenti, non riguardano solo le sfide di alta classifica, ma anche gli sconti contro le cosiddette “piccole”.

