Crans-Montana, Jacques Moretti paga 215mila euro di cauzione e lascia carcere

(Adnkronos) – Il tribunale di Sion ha ordinato la scarcerazione di Jacques Moretti. Lo riporta l’emittente francese Bfmtv citando una propria fonte vicina alle indagini. Il titolare del bar Le Constellation, dove si è consumata la tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita 40 persone, ha pagato una cauzione di 200mila franchi, pari a 215mila euro, per uscire dal carcere di Sion dove era detenuto dal 9 gennaio, come fa sapere il tribunale cantonale del Vallese in un comunicato.

Si prevede che Moretti lascerà il carcere di Sion, dove è detenuto dal 9 gennaio, nelle prossime ore. L’imprenditore sarà tuttavia soggetto a “misure alternative”, ovvero vincoli concepiti per impedirgli di fuggire. Tra questi il divieto di lasciare la Svizzera e di presentarsi quotidianamente presso la stazione di polizia, spiega France Info.

internazionale/esteri

