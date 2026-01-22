22 Gennaio 2026

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Crans Montana, 15enne italiana si sveglia dal coma. Il padre: “Ci ha riconosciuto”

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

(Adnkronos) – La 15enne biellese rimasta ferita nella notte di Capodanno nel rogo di Crans Montana e tuttora ricoverata in ospedale a Zurigo oggi ha riconosciuto i genitori. A confermarlo il papà Lorenzo che all’Adnkronos racconta: “La situazione è ancora delicata ma oggi c’è stato un primo segnale, ci ha riconosciuto”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Cattelan verso Mediaset? La trattativa c’è ma non è chiusa

Redazione

Coronavirus, cambia per la terza volta il modulo per le autocertificazioni. Scarica qui

Redazione

Siccità, oltre 4 miliardi di persone nel mondo senza acqua potabile

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *