Covid, muore l’on. Sebastiano Sorrentino: cordoglio dal mondo politico

Condividi

Aveva ricoperto la carica di primo cittadino nel 2014

Il mondo politico si stringe attorno a Marigliano e alla morte del suo ex Consigliere regionale e Sindaco On. Sebastiano Sorrentino. E’ morto questa mattina, era ricoverato al Cotugno da qualche settimana ma il maledetto Covid lo ha sconfitto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte degli esponenti di ogni partito e grado.

Sorrentino, classe 1945, decano della politica, prima con la DC e poi col PD, aveva ricoperto la carica di sindaco di Marigliano nel 2014 e si era parlato nel 2020 di una sua ricandidatura poi non concretizzatasi.

Sindaco di Marigliano Giuseppe Jossa

Ci ha lasciati un altro riferimento per tutta la comunità. L’onorevole Sebastiano Sorrentino ha rappresentato per Marigliano un pilastro dell’amministrazione e della vita politica, un padre di famiglia che ha avuto a cuore solo il bene del suo paese. Mi stringo personalmente al dolore dei familiari a cui vanno le mie più sentite condoglianze anche a nome di tutta la Città di Marigliano che saprà onorare e ricordare la sua fondamentale figura per tutta la comunità.

Massimiliano Manfredi | Consigliere regionale Campania (Pd)

Ho perso una persona che stimavo moltissimo e non tanto per la parte politica quanto per l’uomo che era. Avevamo un rapporto di amicizia sincera, era una persona dai grandi valori che ricordo per quello che mi ha saputo trasmettere. La notizia della sua morte mi ha lasciato senza parole. Piango un amico sincero. Sono vicino alla sua famiglia in questo doloroso momento per tutta la nostra comunità. Che la terra ti sia lieve Sebastiano e che tu possa riposare in pace.

In una nota il Pd Napoli.

Quest’oggi è venuto a mancare Sebastiano Sorrentino. L’On. Sorrentino era un uomo perbene, serio, competente, che molto ha rappresentato e dato per la politica della sua città, Marigliano, e della Campania. “Un “signore” che conosceva il senso e la dignità delle Istituzioni”, così lo ricorda la comunità democratica mariglianese, di cui era uno dei pilastri, e alla stessa maniera intende farlo il PD Napoli tutto. La nostra comunità democratica si stringe al dolore della famiglia e degli amici”.

Ermanno Russo | Ex Consigliere regionale Campania

Il torpore di queste feste viene squarciato da un’altra brutta notizia. Sebastiano Sorrentino, un vero moderato, imprenditore di successo, già sindaco di Marigliano e consigliere regionale, se n’è andato. Insieme abbiamo condiviso tante esperienze anche se da opposti schieramenti. Godevamo di una stima reciproca ed il rispetto tra noi è sempre stato massimo. La nostra terra perde una persona d’oro. Questo 2020 non ci dà pace.

Felice Di Maiolo | Consigliere regionale Campania

Ci lascia una persona di grande rispetto e di ammirevole disponibilità.

È difficile trovare le parole giuste in circostanze così tristi e inspiegabili.

Il ricordo della sua bontà d’animo resterà per sempre dentro di noi.

Rip Sebastiano Sorrentino!

Pina Castiello Deputato Roma (Lega Nord)

Con l’On Sebastiano #Sorrentino ho lavorato in regione per molto tempo.Era il mio presidente in una importante commissione ed io la sua vice.Una persona perbene, rispettosa,che mai ha anteposto al nostro rapporto la diversa appartenenza politica. Con una sola parola: un amico vero, genuino, che voglio salutare con sincero trasposto

Che la terra ti sia lieve, caro Sebastiano

Condoglianze a tutta la tua famiglia.



loading...