Covid, E. Russo (Fi): “Ok tamponi a Capodichino ma basta prendersela con campani”

“Apprediamo con soddisfazione il fatto che la Regione Campania, dopo le nostre sollecitazioni di qualche giorno fa, abbia previsto l’effettuazione di tamponi direttamente all’aeroporto napoletano di Capodichino. Il presidente De Luca, però, non perde occasione per colpevolizzare i nostri concittadini, tacciandoli di superficialità. E questo, oltre a non essere vero, è intollerabile”.

Lo dichiara Ermanno Russo, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e candidato alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

“È lo Stato e la Regione a dover tutelare i campani con fermezza, non si può certo lasciare al caos organizzativo e al libero arbitrio una vicenda così delicata come quella del Covid”, rincara Russo.

“Basta accanirsi contro i campani, la Regione si dia un assetto organizzativo stabile e faccia la sua parte fino in fondo”, conclude il vicepresidente del Consiglio regionale.

